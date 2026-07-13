La fiscal retira l'acusació contra Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut per la vacunació de policies i guàrdies civils
Les acusacions populars mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació
Pol Solà (ACN)
La fiscalia ha retirat aquest dilluns les acusacions contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i dos càrrecs de la cúpula del departament durant la covid. Al final del judici pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya, la fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. Totes les acusacions menys Jupol han retirat l'acusació contra Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
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