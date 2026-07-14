Polèmica entre partits
El grup sencer de Junts a Cambrils s’integra a Aliança Catalana
Els tres regidors passen al partit de Sílvia Orriols i el seu portaveu, Enric Daza, serà el candidat a l’alcaldia en les municipals del 2027
Regió7
El fins ara portaveu de Junts a l’Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, s’incorpora a Aliança Catalana. La formació liderada per Sílvia Orriols va confirmar el seu fitxatge aquest dilluns a la nit mitjançant un comunicat, en el qual va anunciar que Daza encapçalarà la candidatura a l’ alcaldia en les eleccions municipals del 2027.
A més d’aquest regidor, fonts de la formació van explicar a Efe que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també s’integrarien Aliança Catalana, per la qual cosa el grup municipal al complet abandonaria l’òrbita de Junts durant l’actual mandat. No obstant, les dues regidores ho han desmentit, segons ha avançat revistacambrils.cat i ha confirmat aquest diari. Recasens ha convocat una roda de premsa per "aclarir la seva posició" aquest migdia.
La incorporación de Daza se oficializó el pasado lunes en un acto celebrado en Cambrils, en el que participaron Daza, el secretario de organización de Aliança Catalana, Oriol Gès, y la secretaria de política institucional del partido, Aurora Fornos. Durant la seva intervenció, Daza va emmarcar el canvi de partit en una «profunda reflexió» compartida amb el col·lectiu Més Cambrils i va assegurar que afronta aquesta nova etapa «amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai».
El regidor va defensar que el municipi necessita «tornar a posar ordre», reforçar la seguretat, impulsar el comerç local i protegir el model turístic. «Estic convençut que Aliança Catalana és la força que ens permetrà fer possible aquest canvi», va afirmar. La formació va assegurar, per la seva banda, que treballarà en una candidatura amb vocació de govern centrada en qüestions com la seguretat, el civisme, l’habitatge, el comerç de proximitat, el turisme i la gestió municipal.
La crisi del consistori
Daza ja va ser un dels protagonistes de la crisi política que va viure l’Ajuntament de Cambrils a principis del 2025. El llavors alcalde, Alfredo Clúa (PSC), el va expulsar del govern municipal per les desavinences en el funcionament de l’Executiu. Tot i que Mellau i Recasens no van ser destituïdes, totes dues van abandonar el govern tres dies després, una decisió que va precipitar la ruptura del pacte. Clúa va acabar renunciant a l’alcaldia i va ser substituït per Oliver Klein (Nou Moviment Ciutadà).
La seva incorporació a Aliança Catalana suposa un dels principals fitxatges municipals de la formació a la demarcació de Tarragona de cara a les eleccions del 2027, en un moment en què el partit busca ampliar la seva implantació territorial a Catalunya. L’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) situa el partit d’Orriols com a tercera força en intenció de vot a Catalunya, amb una estimació d’entre 23 i 25 diputats, mentre que Junts obtindria entre 16 i 18 escons.
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