Paneque avisa que el Govern “farà que caigui tot el pes de la llei” sobre qui hagi provocat incendis
La portaveu diu que l’executiu tindrà “una actuació absolutament contundent” i “en detindrà els responsables”
Rafa Garrido
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat aquest dimarts en roda de premsa que l’executiu de la Generalitat tindrà una actitud dura si es demostra que alguns dels focs que han cremat territori català en les darreres setmanes han estat provocats voluntàriament.
“El Govern tindrà una actuació absolutament contundent, detindrem els responsables, els posarem a disposició judicial i farem que caigui tot el pes de la llei sobre qui es demostri que ha causat un incendi”, ha sentenciat la consellera. I és que, segons Paneque, el Govern vol llençar un “missatge contundent” després que les investigacions apuntin que diversos dels incendis han pogut ser provocats.
A més, Paneque ha recordat que encara s’està en plena tercera onada de calor i això obliga el Govern a “tornar a fer crida a població per a extremar la precaució i tenir molt present les mesures d’autoprotecció i atendre tots els avisos i recomanacions de Protecció Civil i dels cossos de seguretat”. En aquest sentit, la consellera ha insistit en el gran risc d’incendis que pateix Catalunya i ha demanat “que la ciutadania extremi al màxim tot el que es pugui fer, especialment les que es facin a prop de la massa forestal, i que es respectin totes les indicacions d’activitats permeses i no permeses”. “El seny és un factor absolutament essencial, és cabdal evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes i s’han de respectar les restriccions d’accés també, i no fer foc sota cap concepte ni circumstància”, ha sentenciat.
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