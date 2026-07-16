Biel i Júlia, els noms més posats el passat 2025
A les comarques centrals, Nil s'imposa com a nom de nen més utilitzat
Regió7
Biel i Júlia van ser els noms a nadons més posats a Catalunya l'any passat. L'informe de l'Idescat explica que aquests dos noms es van imposar en nens i en nenes, respectivament.
Biel és el nom més posat (378) als nens, seguit de Nil (375). En tercera posició hi ha el nom de Marc (371), que torna a aparèixer entre els cinc primers llocs del rànquing, Jan (347) i Martí (338). Pel que fa a les nenes, Júlia/Julia (449) és el nom més posat. En el segon lloc hi ha el nom de Sofía/Sofia (427) seguit de Martina (357), Emma (349) i Ona (344).
Per àmbits del Pla territorial, pel que fa al nom dels nens, Mateo continua sent el nom més posat a l'Àmbit Metropolità. Jan ha estat el més freqüent a les Comarques Gironines i a les comarques del Camp de Tarragona. Marc ha estat el nom més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès. Nil ha estat el nom més posat a les Comarques Centrals, Hugo a Ponent i Pau a l'Alt Pirineu i Aran.
En el cas de les nenes, Sofía/Sofia és el nom més freqüent de les nenes nascudes a l'Àmbit Metropolità i a les Terres de l'Ebre. Júlia/Julia és el nom més freqüent a les Comarques Centrals, al Camp de Tarragona, al Penedès i a Ponent. Martina és el nom més posat a les nenes a les Comarques Gironines i a l'Alt Pirineu i Aran.
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