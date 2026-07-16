Catalunya registra l'inici d’estiu més càlid des del 1950, amb una temperatura 3,8 graus superior a la mitjana
El Meteocat constata que des del 21 de juny cada dia s’ha superat el llindar de calor intensa en almenys una estació
ACN
Catalunya ha registrat aquest 2026 l’inici d’estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. Segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mitjana entre l’1 de juny i el 15 de juliol s’ha situat 3,8 graus per sobre de la mitjana climàtica, dues dècimes més que l’anterior rècord, assolit el 2025. L’anomalia de les temperatures màximes ha arribat als cinc graus. La persistència de la calor també ha fet que des del 21 de juny cada dia s’hagi superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
El Meteocat atribueix aquests registres a la persistència de temperatures molt superiors a les habituals durant bona part de les darreres setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor i nombrosos dies amb temperatures extremes, separats per intervals molt breus en què els termòmetres també s’han mantingut en valors elevats.
En els moments de màxima extensió de la calor, més d’un centenar d’estacions de la XEMA van superar simultàniament el llindar de calor intensa. Els episodis més destacats es van produir entre el 21 i el 24 de juny i entre el 5 i el 10 de juliol, als quals s’ha afegit un nou episodi de temperatures molt elevades aquesta setmana.
Aquest dimecres 15 de juliol es van assolir màximes d’entre 40 i 42 graus en sectors del prelitoral i de la Catalunya Central on aquests valors són poc habituals, especialment a les comarques de la Selva, el Gironès i el Bages, així com a la vall del Llobregat.
Durant aquest últim episodi també s’ha detectat la massa d’aire més càlida de l’estiu. Els radiosondatges de dimecres i de la matinada de dijous han registrat una temperatura de 27,4 graus a uns 1.500 metres d’altitud. Són valors molt poc freqüents, que només s’han superat en quatre episodis entre el 1998 i el 2026: dos durant el juliol del 2023, un l’agost del 2021 i un altre el juliol del 2009.
Tot i aquesta massa d’aire excepcionalment càlida, la marinada, l’elevada humitat relativa i la presència de núvols durant les hores centrals del dia van limitar l’ascens de les temperatures màximes en algunes zones.
El Meteocat preveu una lleugera disminució de la temperatura durant els pròxims dies, però adverteix que la massa d’aire molt càlid continuarà situada a prop de Catalunya. Per aquest motiu, els termòmetres es mantindran, en general, per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l’any.
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