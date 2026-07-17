Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
El Bages segueix la tendència nacional amb Biel i Júlia com a noms més populars, mentre que altres comarques presenten preferències més diverses
Biel i Júlia van ser els noms a nadons més posats a Catalunya l'any passat. L'informe de l'Idescat explica que aquests dos noms es van imposar en nens i en nenes, respectivament.
Biel és el nom més posat (378) als nens, seguit de Nil (375). En tercera posició hi ha el nom de Marc (371), que torna a aparèixer entre els cinc primers llocs del rànquing, Jan (347) i Martí (338). Pel que fa a les nenes, Júlia/Julia (449) és el nom més posat. En el segon lloc hi ha el nom de Sofía/Sofia (427) seguit de Martina (357), Emma (349) i Ona (344).
En el cas de les comarques centrals, les dades són diverses i n’hi ha que coincideixen més amb la dinàmica general, i d’altres de més sorprenents. Pel que fa al conjunt de la demarcació, en nens es va imposar Nil (33), seguit de ben a prop per Arnau (29) i Martí (27), mentre que el líder nacional, Biel, empata a 25 amb Martí, que completa el top 5. En noies, en canvi, venç Júlia, també amb 33, però la resta dels cinc primers noms no coincideixen en absolut amb la resta del territori. Aina i Jana empaten en segona i tercera posició (24), Bruna ocupa la quarta (20) i Gala tanca el top (18).
Pel que fa a les dades per comarques, el Bages fa de termòmetre nacional, i és que lideren els mateixos noms, Biel (13) i Júlia (18). En nois, tampoc s’escapa de la normalitat, amb noms com Nil (12) i Arnau (11), o Roc (11), Jan (10) i Martí (10). En noies, Aina queda segona (12), amb noms com Bruna, Lia, Mia i Ona empatades a 8. En canvi, a l’Anoia, l’altra comarca de la qual podem extreure’n dades completes, en nens hi ha un empat entre Arnau (10) i Mateo, seguits per Martí i Nil (9). Èric (7) tanca els cinc primers. Pel que fa a les nenes, Júlia arrasa (18), seguida a molta distància per Aina (10), i Arlet o Ona (8 cadascun). Lia i Triana, amb 7, també són dels més posats.
En la resta de comarques de la nostra regió, és complicat extreure’n conclusions, ja que Idescat no dona la xifra exacta si hi ha menys de quatre nascuts amb aquell nom per qüestions de privacitat estadística. A l’Alt Urgell, només Pau (4) passa el tall, mentre que, al Berguedà, ho fan Nil (6) i Arnau (5). Cap nom de nena va ser posat més de tres vegades a cap de les dues comarques. En el cas del Moianès, el Lluçanès, el Solsonès i la Cerdanya, cap nom, ni de nen ni de nena, s’ha posat quatre cops o més.
Pel que fa a la resta d'àmbits del Pla territorial, pel que fa al nom dels nens, Mateo continua sent el nom més posat a l'Àmbit Metropolità. Jan ha estat el més freqüent a les Comarques Gironines i a les comarques del Camp de Tarragona. Marc ha estat el nom més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès. Hugo s'ha imposat a Ponent i Pau a l'Alt Pirineu i Aran. En el cas de les nenes, Sofía/Sofia és el nom més freqüent de les nenes nascudes a l'Àmbit Metropolità i a les Terres de l'Ebre. Júlia/Julia és el nom més freqüent al Camp de Tarragona, al Penedès i a Ponent. Martina és el nom més posat a les nenes a les Comarques Gironines i a l'Alt Pirineu i Aran.
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