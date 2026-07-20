Salvador Illa nomenarà Raúl Moreno nou conseller de Drets Socials
El successor al capdavant del departament se centrarà a donar continuïtat a la tasca desenvolupada per Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es disposa a executar el primer canvi al seu Govern d'aquesta legislatura. Segons ha pogut saber El Periódico, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, deixarà el càrrec a petició pròpia a partir d'aquest dimarts i serà rellevada en les pròximes hores. El seu successor serà l'actual secretari general del departament, Raúl Moreno, graduat en Educació Social, que assumirà la cartera amb la voluntat de donar continuïtat a les polítiques impulsades fins ara en aquest àmbit.
La previsió és que aquest sigui l'únic canvi al Consell Executiu just abans de l'aturada estival i quan estan a punt de complir-se dos anys de la investidura d'Illa.
Martínez Bravo ha pres la decisió de deixar el Govern per motius personals i així ho va comunicar fa unes setmanes al president. Illa ha mantingut la màxima discreció sobre el relleu, fins al punt que la resta de consellers no n'han tingut coneixement fins a l'últim moment.
El març de l'any passat, aquest diari ja va explicar que, per circumstàncies familiars, la consellera vivia entre Barcelona i Madrid, fet que l'obligava a concentrar la seva agenda pública de dilluns a dijous per facilitar la conciliació. Aquesta situació va ser objecte de crítiques per part dels grups de l'oposició, que consideraven poc habitual aquest model d'organització en un membre del Govern.
La independent que va refundar la DGAIA
Martínez Bravo va ser una de les independents que Illa va incorporar al Govern després de la seva investidura, el 8 d'agost del 2024. Doctora en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, va deixar la Secretaria General d'Inclusió del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per incorporar-se a la Generalitat.
Amb un perfil eminentment tècnic, la principal crisi que ha hagut d'afrontar durant aquests gairebé dos anys ha estat la de les presumptes irregularitats a la DGAIA i les polèmiques sobre el sistema de protecció a la infància. Es tractava d'un problema heretat dels governs anteriors que va acabar amb la dissolució de l'organisme i la creació de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
La consellera també ha prioritzat des de l'inici de la legislatura la reducció de les llistes d'espera de la dependència i la modernització del sistema de prestacions socials. Recentment ha impulsat el pla Cura, amb l'objectiu que les ajudes a la dependència s'atorguin en un termini màxim de 60 dies i que els casos més greus rebin automàticament una prestació de 200 euros. El mateix Illa ha qualificat aquesta iniciativa com "la transformació més ambiciosa" des de l'aprovació de la llei de dependència.
Un especialista en drets socials
Aquests reptes quedaran ara en mans de Raúl Moreno, que des de fa anys està especialitzat en l'àmbit dels drets socials. Ja durant la seva etapa com a diputat, quan el PSC era a l'oposició, era el responsable d'aquesta carpeta. Es convertirà, a més, en el primer graduat en Educació Social que dirigeix un departament de la Generalitat.
Moreno s'ha format políticament al municipalisme de Santa Coloma de Gramenet, on va ser regidor durant dotze anys. El 2015 va entrar al Parlament de Catalunya, on va ser diputat fins que el 2024 va ser nomenat secretari general de Drets Socials.
És també un dirigent històric del PSC. Va començar a militar a les Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) als 18 anys, en va ser el primer secretari entre el 2006 i el 2009 i actualment forma part de la direcció del partit.
Illa descarta una remodelació del Govern
Salvador Illa ha descartat que aquest relleu sigui l'inici d'una remodelació més àmplia del Govern. Les persones del seu entorn recorden que no és un dirigent partidari de fer canvis quan considera que l'executiu funciona correctament.
Segons fonts socialistes, la substitució al capdavant de Drets Socials respon exclusivament a la decisió personal de Mònica Martínez Bravo de deixar la Generalitat i no pas a una voluntat del president de redissenyar el seu executiu.
Aquesta setmana també s'ha posat el focus sobre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després que Junts trenqués el govern municipal de Girona amb Guanyem i ERC. Paneque, que també és portaveu del Govern, assegura que està centrada en les seves responsabilitats al capdavant del departament, especialment en els reptes de l'habitatge i de Rodalies.
Fonts del PSC sostenen que els plans d'Illa passen per mantenir-la al Govern tant de temps com sigui possible, tot i que també la consideren la millor candidata per intentar recuperar l'alcaldia de Girona, l'única capital de demarcació catalana que els socialistes no governen. Les eleccions municipals se celebraran el maig del 2027, de manera que el president encara té marge per decidir si més endavant hi haurà nous canvis en el seu executiu.
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Via: El Periódico
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