El Tribunal de Comptes ajorna l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Mas per les despeses de l’1-O
L’òrgan fiscalitzador ha donat un termini de 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions si ho consideren convenient i fins i tot documentació
ACN
El Tribunal de Comptes (TdC) dona deu dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont perquè presentin al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés la seva legalitat i digués que els diners gastats en el 'procés' no afectaven els interessos financers de la UE. D'aquesta manera, tot i la resposta a les seves qüestions prejudicials, que donaven la raó als demandats, el TdC no aplicarà de moment l'amnistia. També diu a les parts que aportin la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons utilitzats per a realitzar les despeses de l'1-O, segons un comunicat del tribunal.
El tribunal considera que la resolució del TJUE no veu incompatible l’aplicació de la llei d’amnistia quan els béns o fons disposats no procedeixin de la Unió Europea o no estiguessin destinats a la mateixa institució europea. El tribunal emfatitza que la decisió del TJUE “rebutja les al·legacions dels demandats que qüestionaven la independència i imparcialitat del Tribunal de Comptes”. De fet, era un dels arguments de la defensa dels processats, al·legar que la institució no formava part del poder jurisdiccional. La providència també informa que un cop conclòs aquest tràmit de deu dies, “el procediment continuarà la tramitació d’acord amb el dret”. Per tant, demora l’aplicació de l’amnistia.
En el procediment comptable estan demandats, a més de Mas i Puigdemont, una trentena més d'exalts càrrecs com Oriol Junqueras o Raül Romeva pels fons destinats a la promoció exterior del 'procés' i l'organització de l'1-O. Societat Civil Catalana els reclama fins a 5,3 milions d'euros, mentre que la fiscalia rebaixava la petició a 3 milions però posteriorment va demanar l'amnistia. La vista oral ja es va fer, però la sentència va quedar pendent de la possible amnistia i les qüestions prejudicials.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida