Dos anys de legislatura
La número dos de Puigdemont en les eleccions catalanes del 2024 deixa el Parlament
Una diputada de Junts: «La infermera del CAP em va dir que si fos immigrant em donarien cita avui mateix»
Carlota Camps
La diputada de Junts Anna Navarro ha anunciat aquest dimarts que deixa el seu escó al Parlament, dos anys després de les últimes eleccions catalanes. Navarro va ser el gran fitxatge d’aquella candidatura ocupant el número dos de la candidatura de Carles Puigdemont. No obstant, va tenir un paper secundari a la campanya i encara més posteriorment a la Cambra catalana. El fitxatge de l’empresària d’Olot que durant més de 30 anys va forjar la seva carrera a Silicon Valley, va ser anunciat a so de bombo i platerets pel partit, però durant els 15 dies de campanya amb prou feines va pujar a l’escenari que es va instal·lar al municipi d ’Algerers i no l’hi va exposar a cap de les rodes de premsa celebrades aquells dies. També ha tingut un perfil baix al Parlament i, quan ha destacat, ha sigut per alguna polèmica.
La fins ara parlamentària postconvergent al·lega motius «personals i professionals» per justificar la seva decisió de deixar la Cambra catalana, però mantindrà el seu lloc en la direcció del partit. «Continuaré treballant per una Catalunya més forta, més pròspera, més oberta al món i plenament lliure», ha afirmat la diputada a través d’un comunicat, en el qual també valora «molt positivament» la seva etapa a la Cambra catalana i assegura que ha viscut com una «gran oportunitat servir al país des del Parlament».
Navarro va néixer a Olot el 1968, però va passar la major part de la seva carrera professional als Estats Units, treballant per a empreses tecnològiques i també a Silicon Valley. Va estudiar Filologia Anglogermànica a la Universitat de Barcelona, i un postgrau de Filologia Alemanya a la Universitat Humboldt de Berlín, però més endavant també va cursar estudis de lideratge de juntes directives, enginyeria de telecomunicacions i informació tècnica, i estudis de lideratge femení en diverses universitats i centres d’innovació nord-americans. El desembre del 2021, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
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