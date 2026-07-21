Ecologistes en Acció reclama reformular el Pla de política forestal i prioritzar la conservació dels ecosistemes
L'organització proposa, entre altres mesures, prioritzar la biodiversitat, protegir els boscos madurs, o revisar alguns plantejaments sobre gestió forestal sostenible
ACN
Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de Pla general de política forestal de la Generalitat i ha reclamat una reformulació del document per situar la conservació dels ecosistemes forestals com a primer objectiu. L'organització ha presentat 28 al·legacions en què ha proposat, entre altres mesures, prioritzar la biodiversitat, protegir els boscos madurs, incorporar eines de diagnosi del medi natural, establir una estratègia per a la conservació d'espècies amenaçades i revisar alguns plantejaments sobre gestió forestal sostenible. L'entitat ha argumentat que aquestes mesures són necessàries en un context de canvi climàtic i risc d'incendis forestals extrem.
Critiquen l'enfocament del Pla General de Política Forestal del Govern, que va publicar-se el març passat en considerar que segueix la "vella política de més explotació forestal i relega a un paper secundari la conservació dels processos i funcions dels ecosistemes forestals". Entre les propostes que ha plantejat l’organització hi ha que el primer objectiu estratègic del pla sigui la conservació de la biodiversitat forestal, els processos i els serveis dels ecosistemes. També ha reclamat que l’obtenció de rendes per part dels titulars de les forests quedi subordinada als objectius de conservació.
Ecologistes en Acció ha demanat igualment definir amb més precisió el concepte de “gestió forestal sostenible activa”, que ha considerat massa imprecís. Segons l’entitat, aquest concepte sovint s’ha associat a una priorització de l’obtenció de rendes i a una reducció de la biomassa forestal sense valorar prou l’impacte sobre els valors naturals. L’organització ha proposat eliminar del pla les referències al Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya, que ha considerat que presenta errors en la seva concepció, així com retirar les referències a la gestió cinegètica i piscícola perquè ha argumentat que aquests àmbits es regeixen pels seus propis plans. També ha plantejat suprimir la valorització d’externalitats relacionades amb les restriccions de la propietat de l’administració.
Pel que fa a la protecció dels boscos madurs, Ecologistes en Acció ha reclamat que el document incorpori com a objectiu l’aprovació d’un Catàleg de boscos madurs. L’entitat ha assenyalat que aquest catàleg s’hauria d’haver aprovat, com a màxim, l’any 2022, i ha demanat que el pla inclogui aquest compromís. L’organització també ha qüestionat el model de governança previst al pla i ha reclamat que les entitats ecologistes hi tinguin participació. A més, ha demanat incorporar eines de diagnosi del medi natural i ha reclamat més coherència entre els objectius del pla i les actuacions previstes per assolir-los.
En relació amb els incendis forestals, ha defensat que la millor estratègia implica actuar contra el canvi climàtic i afavorir la maduració dels boscos autòctons. L’organització també ha reclamat que les noves mesures forestals s’alineïn amb els objectius de conservació d’espècies amenaçades i protegides, i que impulsin la restauració i renaturalització de tots els ecosistemes forestals, no només dels espais protegits. En aquest sentit, ha defensat que el pla hauria de garantir els objectius de l’Estratègia Europea de Biodiversitat 2030, que planteja que un 30% dels boscos estiguin protegits i que un 10% disposin d’una protecció estricta orientada a la seva evolució natural.
El debat té una incidència especial en territoris com el Bages, el Berguedà o el Solsonès perquè són zones on el Govern planteja actuacions de gestió forestal i de prevenció dels grans incendis.
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