Onze de Setembre
La manifestació de la Diada tindrà com a epicentre la plaça de Catalunya i comptarà amb seus a Girona i Amposta
L’ANC evita entarar en el debat sobre la participació d’Aliança Catalana en la marxa: «Ens dirigim a la gent, no hi ha partits convidats, ni vetats»
Josep Vila, president de l’ANC: «Illa no respecta l’autodeterminació i això no és democràtic»
Carlota Camps
Les entitats independentistes encapçalades per l’ANC han fet públics aquest dimarts tots els detalls de la manifestació anual per la Diada. En aquesta ocasió, a més de la convocatòria habitual a Barcelona, hi haurà seus també a Girona i Amposta. Està previst que a la capital catalana s’organitzin dues marxes: una que començarà a la Gran Via, a l’encreuament amb Casanova, i una altra que iniciarà el recorregut a la plaça de la Catedral i avançarà per la Via Laietana. Les dues columnes es trobaran a la plaça de Catalunya, on se celebrarà l’acte polític.
El lema d’aquest any és ‘Hi soc, hi som. Pel present i pel futur’, que es representarà a través de les dues marxes. A Barcelona, la primera columna sortirà de la Gran Via i simbolitzarà «el present». Estarà encapçalada per representants institucionals, convidats internacionals i altres col·lectius. La segona partirà de la Catedral, estarà liderada per organitzacions juvenils i representarà «el futur». Amposta també comptarà amb dues columnes que confluiran al pont penjant, mentre que a Girona hi haurà una sola marxa amb inici a la plaça de Pompeu Fabra i arribarà fins a La Copa.
En l’acte de presentació de la manifestació, celebrat també a la plaça de Catalunya, hi han participat l’ANC, Òmnium, l’AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el Ciemen. Durant l’acte, el president de l’ANC, Josep Vila, ha evitat entrar en el debat sobre la participació d’Aliança Catalana en la marxa, al·legant que es tracta d’una mobilització de la societat civil. «Ens adrecem a la gent; no hi ha partits convidats ni vetats», ha afirmat Vila, que, tanmateix, també ha volgut deixar clar que tots els convocants estan compromesos «amb els drets humans», també els dels «nouvinguts», i amb la «democràcia».
D’altra banda, Vila també ha assegurat que Catalunya viu un «procés planificat de desnacionalització» i de «colonització» per part de l’Estat, per la qual cosa ha fet una crida a tot l’independentisme a mobilitzar-se. «No n’hi ha prou amb sentir-se independentista; cal ser-hi i implicar-s’hi», ha conclòs.
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