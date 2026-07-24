Investigació oberta
El Govern alerta d’una «incidència» que farà «incomparables» els resultats catalans de les proves PISA 2025
Dels 2.545 alumnes de 15 anys de 51 centres que havien de fer la prova, 591 en van quedar exempts: sis per discapacitat física, 493 per alguna discapacitat cognitiva o emocional i 93 per un domini insuficient de la llengua
Helena López
La Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Educació han informat aquest divendres sobre una «incidència tècnica» en la prova PISA 2025. El 23,2% de l’alumnat exclòs de la prova, molt per sobre del màxim del 5% recomanat per l’OCDE, que fa que la mostra de l’alumnat no sigui comparable ni a anys anteriors ni a altres comunitats autònomes. És a dir, al setembre sí que hi haurà resultats catalans, però aquests no seran representatius del conjunt de l’alumnat de català.
Fonts del Departament assenyalen que ofereixen aquesta explicació mesos abans de la presentació dels resultats –a 24 de juliol– en un exercici de «responsabilitat i transparència». Dels 2.545 alumnes de 15 anys dels 51 centres seleccionats per una empresa contractada per l'OCDE, 591 van quedar exempts de fer la prova: 6 per discapacitat física, 493 per discapacitat cognitiva, conductal o emocional, i 92 per domini insuficient de la llengua. És a dir, el criteri de l’OCDE és que el màxim d’alumnes que pot no fer les proves és el 5%, i a Catalunya aquesta xifra s’ha elevat fins a més del 23%.
Preguntes obertes
¿Qui va decidir que aquests alumnes no fessin la prova malgrat estar cridats a fer-la? ¿Per què? ¿Per què ningú se’n va adonar abans? ¿Qui hauria d’haver revisat la prova? El Departament ha obert un procés de diligències informatives per poder determinar i aclarir les causes i ha creat una comissió de coordinació i estudis d’avaluació per vetllar perquè no torni a passar.
Fonts de la conselleria assenyalen que «no poden parlar de responsables», però són els centres els que decideixen qui fa i qui no fa la prova amb uns criteris educatius. «No hi ha hagut cap manipulació ni ocultació de les dades», reiteren assenyalant que és un fenomen que la mateixa OCDE ha hagut de gestionar en altres ocasions.
Com a context, el Departament recorda que les proves PISA es van fer entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025, coincidint amb les avaluacions de 4t d'ESO, que es van celebrar els dies 10 i 11 d'abril. Això va fer que els 51 centres seleccionats per a les PISA haguessin d'afrontar dues proves en un interval molt curt de temps i, segons el Departament, «és raonable pensar que aquesta coincidència pogués generar confusió sobre quins criteris calia aplicar en cadascuna de les proves». És a dir, aplicar els mateixos criteris d’exempció per a PISA que per a les proves de 4t d’ESO.
Un segon element de context és que, quan es van fer les proves PISA 2025, el sistema es trobava en ple procés de transició del Consell Superior d'Avaluació cap a la nova Agència de Prospectiva de l'Educació.
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