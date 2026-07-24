El Govern distribuirà 150.000 ulleres gratuïtes per seguir l'eclipsi a 18 punts d'observació habilitats
Mossos desplegarà 700 efectius la tarda del 12 d'agost i Trànsit insta a evitar l'AP-7 i no seguir el fenomen a les vies
Guifré Jordan / John McAulay (ACN)
El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l'eclipsi del 12 d'agost als punts d'observació que la Generalitat ha habilitat. Les institucions i entitats municipals que col·laboren en l'organització dels 18 punts oficials s'encarregaran repartiran els objectes de protecció visual, tal com ha explicat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en una roda de premsa aquest divendres. D'altra banda, en la mateixa atenció a mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que Mossos d'Esquadra desplegarà 700 efectius pel dispositiu de l'eclipsi la tarda del 12 d'agost. A més, Trànsit recomana evitar l'AP-7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres.
El Departament de Salut emfatitza que calen mesures de protecció segures i homologades i es recomana no treure-se-les en cap moment, a risc de patir lesions oculars irreversibles i greus, que no es notaran immediatament. Les autoritats sanitàries concreten que només es poden treure les ulleres en la fase d'ocultació total del sol, durant el minut que durarà aquest fenomen i només a les zones amb el 100% d'ocultació –és a dir, des d'una línia imaginària entre Lleida i Vilanova i la Geltrú fins al sud del país. A més, Salut fa una crida a tenir una especial precaució amb els nens, i a hidratar-se, posar-se crema solar i repel·lent de mosquits per evitar afectacions derivades de la llarga espera fins al fenomen.
Limitació de camions i desviació de trànsit
D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha planificat un pla per "preservar la fluïdesa en la mobilitat de l'AP-7". Una de les mesures és la restricció de camions, que no podran circular de nord a sud de Martorell a Ulldecona entre les 14.00 i les 00.00 del 12 d'agost, la tarda de l'eclipsi. A més, s'està debatent amb la DGT la possibilitat de també prohibir els vehicles pesants en direcció nord entre Castelló i Ulldecona. I, si no és el cas, només podran circular pel carril dret i a un màxim de 80km/h.
D'altra banda, l'SCT també recomana evitar tant com es pugui l'AP-7. En aquest sentit, s'intentarà "treure trànsit" d'aquesta via, que és la que es preveu més tensionada. Així, a l'àrea de Girona s'instarà a fer servir la C-25 i, a Martorell, l'A-2. Més al sud, hi haurà "indicacions quirúrgiques" on s'encoratjarà a fer servir l'AP-2, l'N-340, l'N-420 o l'A-7. Un helicòpter de Trànsit sobrevolarà les sortides de l'AP-7 al delta de l'Ebre, una de les zones més calentes, on es destaca la importància de la xarxa secundària. De fet, Amposta està vist com un "punt crític" perquè distribueix la mobilitat a les dues meitats del delta. Prades també podria afrontar congestions, i les autoritats preveuen no deixar continuar els cotxes en cas de "molta pressió". Els riscos afegits inclouen la mobilitat turística ja alta el mes d'agost i els conductors no informats.
Parlon ha destacat també que cal "evitar l'observació des de la mateixa via", és a dir, no aturar-se als vorals per veure des d'allà l'eclipsi. En aquest sentit, tant patrulles dinàmiques de Mossos d'Esquadra com Trànsit vetllaran perquè no hi hagi vehicles aturats a les carreteres –les àrees de servei serien una alternativa–. La policia catalana, de fet, comptarà amb 700 agents desplegats pel dispositiu de l'eclipsi el dia 12 d'agost per la tarda, que estaran pendents de la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent, les principals zones d'observació. Uns 200 efectius estaran als punts d'alta afluència mentre que uns 420 faran serveis regionals, i una vuitantena s'ocuparan de dos unitats de drons, dos helicòpters i unitats aquàtiques i subaquàtiques.
Desplegament d'Agents Rurals a espais naturals
Mossos s'ha marcat una fase de pre-alerta entre el 8 i l'11 d'agost, en la qual se seguiran les previsions d'assistència, mobilitat, punts d'observació, aparcaments i acampades no autoritzades. El dia de l'eclipsi és el de la 'fase d'alerta màxima', amb presència als punts d'alta afluència i als llocs d'incidències i, després del fenomen, s'actuarà per una "desconcentració ordenada" dels assistents. El dispositiu preveu l'activació del Centre de Coordinació Operativa (CECOR).
Una de les preocupacions de la policia i la resta d'autoritats són els espais naturals, com la Serra de la Mussara o el delta de l'Ebre. Així, Agents Rurals desplegarà 150 persones per controlar la seguretat de les persones i per a preservar els espais naturals, recomanant que els assistents evitin zones remotes. També insten a tenir en compte la possibilitat de tancament d'espais naturals en cas de pla Alfa 4, el grau màxim de perill d'incendis forestals. La consellera Parlon ha remarcat en aquesta línia "que l'observació no entri en contradicció amb la cura d'espais naturals". A més, ha recomanat planificar els desplaçaments "amb antelació", seguir els itineraris recomanats o aparcar als espais habilitats.
Uns preceptes que també secunda Protecció Civil, que activarà el pla Procicat en pre-alerta entre l'11 i el 13 d'agost, i només passarà a alerta si hi ha alguna situació de risc afegida. L'ens demana que s'actuï "amb autoprotecció" i que la població sigui conscient que poden estar a llocs que no coneixen. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) se situarà a Reus i comptarà amb Protecció Civil, Agents Rurals, Mossos, SEM, Trànsit i municipis, a banda d'altres autoritats si fossin necessàries.
Al seu torn, el 112 preveu entre un 10 i un 15% més de trucades el dia de l'eclipsi, així que ha previst un reforç a les sales operatives. Si bé una tarda com la del 12 d'agost hi hauria entre 40 i 45 gestors, en les hores de l'eclipsi n'hi haurà 52 i s'arribarà a 59 en les hores punta. El 112, recorden, és un telèfon d'emergències i no d'informació.
Tasca científica
D'altra banda, segons ha concretat la consellera Montserrat, l'eclipsi també serà una oportunitat per a apropar la tasca científica al públic general, per posar el coneixement "a l'abast de la ciutadania". Es recolliran dades científiques durant el fenomen i Catalunya comptarà amb la presència de persones del sector d'arreu del món, com astronautes o premis Nobel. "El món estarà observant i volent entendre què passa a casa", ha assegurat. En conjunt, s'habilitaran 23 punts d'observació oficial a 18 municipis, on s'esperen unes 50.000 persones, i a més, una seixantena de municipis han organitzat actes relacionats amb el fenomen.
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