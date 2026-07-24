Gira institucional
Illa viatja al Vietnam i Singapur per obrir nous mercats
El president busca captar noves inversions i reforçar la presència empresarial en una regió que visita per primer cop un cap del Govern
Júlia Regué
Japó, Corea del Sud, Xina... i ara Vietnam i Singapur. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aterrarà aquest dissabte a Hanoi en el que serà el seu tercer viatge institucional a Àsia i el primer d’un cap del Govern al sud-est asiàtic, per impulsar el seu pla de captació de noves inversions i donar suport a les empreses catalanes implantades al continent. Illa busca posicionar Catalunya com un aliat comercial a la zona, amb països que la Unió Europea ha firmat acords de lliure comerç, per les oportunitats que ofereix a nivell econòmic, tencològic i industrial, i pel seu control de les rutes marítimes, a més del pes que ha guanyat a escala global –amb altes taxes de creixement superiors al 6% de forma sostinguda– en un context geopolític marcat per les amenaces aranzelàries dels Estats Units.
Illa es reunirà amb el vice primer ministre del Govern vietnamita, Pham Gia Tuc, que també és un dels 19 membres del Politburó del Partit Comunista, i amb els principals poders econòmics a la capital. Diumenge es traslladarà Da Nang –un pol tecnològic i innovador– per reunir-se amb el president del Comitè Popular de la regió, Nguyen Manh Hung, i amb companyies amb forts vincles amb Catalunya. Dimarts arribarà a la capital econòmica del país, Ho Chi Minh, per inaugurar el Fòrum Empresarial Catalunya-Vietnam i reunir-se amb el president del Comitè Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc. Dimecres viatjarà al centre financer i logístic de Singapur, on es reunirà amb el primer ministre, Lawrence Wong, i amb l’ambaixador de la UE a Singapur, Artis Bērtulis. També mantindrà trobades amb empresaris del país i amb alts executius catalans que treballen en multinacionals presents a la zona. El viatge acabarà dijous amb la conferència ‘Catalonia-Singapore Business Dialogue’ organitzada per la Singapore Business Federation, entitat que representa més de 30.000 companyies, i amb una visita a ST Engineering i ST Ventures, integrats en un dels grups tecnològics, d’enginyeria i defensa més rellevants d’Àsia.
A Vientam visitarà multinacionals catalanes com Simon – dedicada a la fabricació i comercialització de material elèctric –, Relats – dedicada a les solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l’aïllament tèrmic i la reducció del soroll; Tucai –líder en el disseny i la distribució de tubs flexibles i vàlvules per transportar aigua i gas–, i Savall Chocolate –fundada pel català Víctor Ceano Savall, dedicada a la xocolata i els dolços–. A Singapur farà el mateix amb Eurofragance, especialitzada en perfumeria.
Illa persegueix un doble objectiu: afavorir amb la seva presència institucional que els inversors de la zona triïn Catalunya per desenvolupar els seus projectes i donar un reconeixement a les empreses catalanes amb seu al Vietnam i Singapur. El president no amaga que la seva estratègia implica diversificar mercats i promoure tant les exportacions com la internacionalització de les companyies catalanes, fet pel qual presentarà Catalunya com un pol d’atracció d’inversions i com una porta d’entrada al mercat europeu i com un pont cap a Llatinoamèrica i l’Àfrica.
Les últimes dades disponibles, relatives al 2024, indiquen que les importacions espanyoles procedents del Vietnam van arribar als 5.256 milions d’euros, situant el país asiàtic com el proveïdor número 19 d’Espanya; mentre que les exportacions espanyoles al Vietnam van ascendir a 529,7 milions d’euros, situant-lo en el lloc 65 com a destinació de les vendes espanyoles a l’exterior.
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