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El TS amnistia la bagenca Delgado, Torrent, Costa, Campdepadrós, Serracant i 3 activistes més

Havien estat encausats per desobediència o desordres públics

Adriana Delgado i Roger Torrent entrant al TSJC, en una foto d'arxiu

Adriana Delgado i Roger Torrent entrant al TSJC, en una foto d'arxiu / Pol Solà

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ACN

Barcelona

El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament Roger Torrent i als també exmembres de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado; així com a l'excalalde de Sabadell, Maties Serracant, i a tres activistes més. Els polítics havien estat encausats per desobediència, mentre que els activistes ho estaven per desordres públics. En les diferents resolucions judicials, el Suprem afirma que "queden amnistiats els actes protagonitzats" per aquestes persones.

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