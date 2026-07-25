Els Bombers rescaten un cabirol que havia caigut a una bassa
En menys d'una hora han pogut rescatar l'animal
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Manresa
Una dotació dels Bombers de la Generalitat han treballat durant gairebé una hora per ajudar a treure un cabirol que havia caigut dins d'una bassa. Ha estat a Castellfollit de Riubregós.
L'avís s'ha donat als volts de les 3 de la tarda. L'animal tocava al fons, però sembla que ja feia una estona que hi era quan ha estat detectat.
Finalment, a les 15.52, els Bombers han donat per finalitzat el servei, amb l'animal ja lliure.
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