El Govern apropa l'eclipsi a la gent gran amb tallers i activitats als centres residencials
La Maria Àngela, una resident, assegura que ha trobat "molt interessant" l'explicació d'una astrònoma
Blanca Blay (ACN)
Quan només queden unes dues setmanes per a l'eclipsi solar total visible des de Catalunya el pròxim 12 d'agost, el Govern continua apropant aquest fenomen extraordinari a diversos col·lectius amb tallers i activitats formatives i divulgatives. Ara ho està fent en centres residencials perquè la gent gran també conegui de primera mà què passarà el 12 d'agost. Aquest dilluns els residents del centre Mas Piteu, a Barcelona, han pogut assistir a una explicació per part de Gemma Domènech, astrònoma de suport i operacions de l’Observatori del Montsec, i alguns han pogut mirar el sol a través d'un telescopi. La Maria Àngela, una de les residents, ha assenyalat a l'ACN que ho ha trobat "molt interessant".
Personalment, ha explicat, té curiositat, ja que recorda com fa uns anys va veure un eclipsi parcial des de casa. Tot i que molts residents no podran veure l'eclipsi perquè des dels seus centres no es veurà, la curiositat és compartida per molts d'ells i centres com els de Mas Piteu, preveuen poder fer-ne seguiment el dia 12 amb retransmissions projectades en pantalla. De moment, però, els residents han tingut l'ocasió de conèixer més en detall el fenomen únic astronòmic.
"Amb les iaies d'aquesta residència hem tingut sort de la projecció, de l'explicació", ha indicat la Maria Àngela, que també ha comprovat la foscor absoluta de les ulleres que cal dur per veure l'eclipsi i ha pogut observar el sol d'aquest dilluns a través d'un telescopi. Ara, ha admès, té "un formigueig" per al dia 12.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el de Drets Socials, Raúl Moreno, també han assistit aquest dilluns a la xerrada del centre Mas Piteu per veure en primera persona l'acollida dels residents.
"Som plenament coneixedors que poden aportar i estan aportant moltíssim", ha indicat als mitjans de comunicació la consellera Montserrat sobre la gent gran. L'objectiu d'aquest tipus d'activitats, ha dit, és apropar l'eclipsi, però també condicions i informació quant a la seguretat, com ara com s'ha d'observar el sol.
Al seu torn, el conseller Moreno ha apuntat que també és important que a les residències hi passen coses. "Hi ha dinàmiques, hi ha cursos, hi ha activitats, i una d'aquestes molt interessant és la que estem fent avui aquí", ha assegurat. Segons el conseller, les persones grans tenen "molta curiositat" de saber com es produeix l'eclipsi.
El pla del Govern és fer extensives les explicacions i condicions de seguretat per veure l'eclipsi adaptades a la gent gran a totes les residències de Catalunya on es pugui fer arribar.
Montserrat ha afegit que el material divulgatiu, com ara fulletons, s'està distribuint també a centres de dia i ha explicat que no només va destinat als residents sinó que també s'ha preparat per als educadors socials, terapeutes ocupacionals, etc.
La consellera ha recordat també que així com ara s'està fent amb la gent gran, l'eclipsi també s'ha apropat a altres col·lectius com ara als esplais d'estiu o les presons en el marc del programa 'Catalunya Mira el Cel'. "Hem volgut aprofitar tot aquest any per apropar la recerca que es fa a Catalunya, de la mà també de divulgadores i divulgadors científics", ha conclòs tot destacant que el proper dia 12 d'agost serà "una gran festa astronòmica" i un "repte històric".
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026