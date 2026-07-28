Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
La Generalitat ha publicat una llista dels municipis que tindràn millor visibilitat de l'esdeveniment i els ha habilitat com a punts d'observació
L'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost no es podrà veure igual a tota Catalunya. Per exemple, a Manresa serà visible gairebé el total, però no es podrà apreciar la corona. En canvi, hi ha divuit municipis on es podrà apreciar completament, per això el Govern els ha publicat en una llista, i els ha habilitat com a punts d'observació, facilitant que tothom tingui l'oportunitat de gaudir d'aquest esdeveniment únicen anys. Addicionalment, al web també hi ha dos mapes: un amb els punts assenyalats i l'altre amb zones marcades en groc per millor visibilitat i gris pel contrari.
Les zones amb millor visibilitat del total són cap al sud, a la província de Tarragona i cap a l'oest, cap a la província de Lleida. Per a poder apreciar-lo en la seva totalitat es recomana tenir l'horitzó oest net i pla, sense edificis, arbres o muntanyes, per això els punts més propers a la província de Lleida, apareixen al mapa com els més indicats. Però també, hi ha altres factors a tenir en compte, com ara els meteorològics, perquè un cel ennuvolat dificultarà la seva visualització, o els turístics, ja que molta gent es desplaçarà a aquestes zones i es podrien col·lapsar les carreteres.
Els punts més propers a la Catalunya central que inclou aquesta llista són Valls, Torredembarra, Altafulla i Les Borges Blanques, sent aquest últim una de les millors opcions. Juntament amb aquest, els municipis més indicats per veure'l serien Lleida, Reus, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, Amposta, Camarles i Santa Bàrbara.
El llistat dels 18 punts d'observació que ha habilitat la Generalitat:
- Alcanar
- Altafulla
- Amposta
- Camarles
- Cambrils
- Constantí
- Gandesa
- L'Aldea
- L'Ametlla de Mar
- les Borges Blanques
- Lleida
- Montbrió del Camp
- Móra la Nova
- Reus
- Santa Bàrbara
- Tarragona
- Torredembarra
- Valls
El Govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta als punts d'observació habilitats. Les institucions i entitats municipals que col·laboren en l'organització dels 18 punts oficials s'encarregaran de repartir-les. D'altra banda, Els Mossos d'Esquadra desplegaràn 700 efectius pel dispositiu de l'eclipsi la tarda del 12 d'agost. A més, Trànsit recomana evitar l'AP-7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres.
El Departament de Salut emfatitza que calen mesures de protecció segures i homologades i es recomana no treure-se-les en cap moment, a risc de patir lesions oculars irreversibles i greus, que no es notaran immediatament. Les autoritats sanitàries concreten que només es poden treure les ulleres en la fase d'ocultació total del sol, que dura un minut, i només a les zones amb el 100% d'ocultació, és a dir, des d'una línia imaginària entre Lleida i Vilanova i la Geltrú fins al sud del país. A més, Salut fa una crida a tenir una especial precaució amb els nens, i a hidratar-se, posar-se crema solar i repel·lent de mosquits per evitar afectacions derivades de la llarga espera fins al fenomen.
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