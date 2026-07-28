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El govern espanyol declara 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya

“Ja s’han cremat més de 170.000 hectàrees i encara queda la meitat de l’estiu”, adverteix Sánchez

El president espanyol Pedro Sánchez durant la roda de premsa

El president espanyol Pedro Sánchez durant la roda de premsa / Maria Pratdesaba

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ACN

Madrid

El govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Així ho ha explicat aquest dimarts en una compareixença el cap de l’executiu, Pedro Sánchez, que ha concretat que la majoria d’aquests episodis són conseqüència d’incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d’Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d’emergència d’interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d’ajuts a les zones afectades, que s’ampliarà en funció dels danys. "Ja s'han cremat més de 170.000 hectàrees i encara queda la meitat de l'estiu", ha avisat el president.

L'executiu espanyol  ha destacat els episodis de pluja i l’incendi forestal d’Òrrius (El Maresme) del maig. Durant juny, apunta també a les pluges i als incendis de Talavera (La Segarra), Forallac (El Baix Empordà), Sant Quirze Safaja (El Moianès), Tàrrega (L’Urgell) i Tiana (El Maresme).

A finals de juny i durant el més de juliol, l’executiu destaca el “tràgic” episodi de l’incendi a Los Gallardos, a Almeria i l’incendi de La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà). En els dies posteriors, l’executiu situa Catalunya com un dels territoris on ha continuat “l’elevada activitat dels incendis forestals”.

El govern espanyol també ha inclòs en la llista els forts vents registrats a Catalunya amb motiu de la borrasca Marta el 9 de febrer, que va fer activar el pla especial d’emergències per risc de vent. De fet, detalla que aquest episodi no va quedar comprès en els darrers acords de zones afectades aprovats el 10 de febrer i el 7 d'abril

Ajuts

L'executiu ha explicat que l’acord recull un conjunt d’ajuts que els damnificats poden sol·licitar des del moment en què es va produir l’emergència. Concretament, estan destinats a "pal·liar danys personals o materials en habitatge i a despeses de corporacions locals, establiments industrials, mercantils i de serveis".

També es preveuen subvencions a perosnes físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i de bens per respondre a les conseqüències de l’emergència.

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El govern espanyol ha detallat que la declaració de zona afectada per emergència obre la via perquè altres departaments puguin habilitar altres ajuts propis dels seus àmbits competencials, com beneficis fiscals, mesures laborals i de seguretat social o ajudes a corporacions locals, entre d’altres.

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