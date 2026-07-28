El Govern indulta parcialment l'expresidenta del Parlament Laura Borràs, condemnada per corrupció
L'expresidenta del Parlament és una de les cinc persones beneficiades amb indults parcials aprovats en aquest darrer Consell de Ministres abans de l'aturada estival, i en ple procés d'aplicació de l'amnistia per part del Tribunal Suprem després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)
May Mariño
El Consell de Ministres ha acordat avui concedir cinc indults. El primer és un indult parcial a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, condemnada en el seu dia per corrupció, pel qual se li commutarà la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i 1 dia per una altra de 2 anys. La resta de la condemna (la multa i la inhabilitació de 13 anys) es manté.
L'indult, segons explica el comunicat del Ministeri de Justícia, es concedeix en els termes plantejats pel mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va ser qui la va condemnar i que, en la sentència, va afirmar que la pena de presó resultava «desproporcionada i excessiva».
Tanmateix, el Tribunal Suprem va confirmar el febrer del 2025 la condemna per prevaricació i falsedat documental imposada a Borràs. La pena establerta va ser de quatre anys i mig de presó, 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros, per haver fraccionat contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre els anys 2013 i 2018.
La mesura de gràcia aplicada a qui també va ser diputada al Congrés arriba en un moment en què el Tribunal Suprem està aplicant la llei d'amnistia després de rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Fonts de Junts, consultades per El Periódico, s'han mostrat sorpreses per aquesta decisió, de la qual asseguren que no en tenien constància, segons informa Carlota Camps.
El segon indult és un indult parcial a l'artista i gestor cultural Natalio Grueso, condemnat a 8 anys de presó, 8 anys d'inhabilitació i una multa. Se li indulta la pena de presó pendent de compliment, mentre que la resta de la condemna es manté. L'indult, sol·licitat per nombrosos artistes i professionals del sector audiovisual, respon a motius humanitaris relacionats amb el seu estat de salut.
En tercer lloc, el Govern ha acordat concedir un indult parcial a l'exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. La pena de 3 anys de presó se li commuta per una de 2 anys, mentre que es manté la inhabilitació de 7 anys. La petició comptava amb l'informe favorable del tribunal sentenciador, el suport dels grups Popular i Socialista de Linares, l'aval de l'Ajuntament de la ciutat i el d'una associació veïnal que va recollir un nombre significatiu de signatures a favor seu.
Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat concedir un indult parcial a dues persones més, particulars condemnats per delictes contra la salut pública, als quals se'ls commutarà la pena de 3 anys i de 4 anys i mig de presó, respectivament, per una pena de 2 anys. Tots dos casos comptaven amb informes favorables dels tribunals sentenciadors i del Ministeri Fiscal.
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