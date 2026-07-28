El ministeri diu que va contactar amb Educació per avisar de les incidències que l’OCDE veia a les proves PISA catalanes
El govern espanyol coneixia des de l’abril del 2025 els dubtes de l’organització sobre les taxes d’exclusió de l’alumnat
ACN
El Ministeri d’Educació ha afirmat aquest dimarts que va contactar amb la Generalitat per avisar de les incidències que l’OCDE veia a les proves PISA catalanes, concretament unes taxes d’exclusió de l’alumnat superiors a les establertes. Tal com ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts de l’executiu espanyol a l’ACN, va ser a l’abril del 2025, un cop les proves ja havien començat, quan l’Estat va rebre una comunicació de l’empresa contractada per l’organització per aplicar les proves. "El personal tècnic de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa es va posar en contacte amb els corresponents nivells tècnics del Consell Superior d’Avaluació Educativa de Catalunya i es van produir comunicacions sobre les incidències", detallen.
Des del departament que dirigeix Milagros Tolón apunten que les comunicacions es van produir "únicament en l’àmbit tècnic de les dues administracions educatives" i no es van traslladar a "altres nivells", ja que, en aquell moment, tècnicament no es podia valorar "l’abast ni les possibles conseqüències que aquelles incidències podien tenir".
De fet, el govern espanyol destaca que va ser "molt més endavant", concretament el març del 2026, quan l’OCDE va comunicar de manera global els resultats de les proves, que es va conèixer l’impacte d’aquestes incidències. "Per tant, no va ser fins al març del 2026 que es va tenir coneixement de l’impacte d’aquelles incidències tècniques sobre els resultats de les proves", conclouen.
Divendres passat es va saber que una "incidència tècnica" en l'aplicació de les proves PISA 2025 farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. En concret, la mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció (taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons) del 23,2% de mitjana, per sobre del màxim del 5% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE).. Educació ha obert diligències per esclarir per què va passar això.
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