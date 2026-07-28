SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
La plataforma acusa la Generalitat de "jugar amb foc" amb l'"extermini massiu" d'animals
ACN
La Plataforma SOS Senglars ha reclamat a la Generalitat aturar les batudes d'animals davant la pesta porcina després de rebre diverses denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa seva. En un comunicat, ha acusat la Generalitat d'estar "jugant amb foc" amb l'"extermini massiu" d'animals. Segons les denúncies rebudes, als barris de muntanya de les Planes i la Floresta, els residents asseguren que s'han produït trets durant la nit i matinada davant d'habitatges i equipaments i que ciutadans, entre els quals infants, han presenciat matances d'animals. En aquest sentit, SOS Senglars ha considerat que el permís excepcional amb què la Generalitat ha autoritzat la cacera dins del nucli urbà "posa en perill" a la població.
Per a la plataforma, les actuacions que està duent a terme la Generalitat davant la pesta porcina "no estan avalades pel coneixement científic disponible, contradiuen les recomanacions dels principals organismes internacionals i s'estan desenvolupant sense la transparència exigible en una actuació d'aquestes dimensions". Ha defensat que la caça intensiva no constitueix una eina eficaç de regulació de la població i que, fins i tot, pot provocar l'efecte contrari en alterar l'estructura social de l'espècie i incrementar la seva resposta reproductiva, així com el seu desplaçament i, per tant, la dispersió del virus.
Ha assegurat que aquestes conclusions coincideixen amb les recomanacions de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i de l'Organització Mundial de Sanitat Animal, que, destaca, prioritzen la bioseguretat, la vigilància epidemiològica i la retirada de carcasses davant de matances massives.
Per tot plegat, SOS Senglars ha recollit ja més de 5.900 signatures de ciutadans i continua incorporant noves entitats, investigadors, juristes, veterinaris i professionals vinculats a la conservació de la natura i a la protecció dels animals. "Aquest ampli suport demostra que la societat reclama una gestió de la fauna basada en la ciència, la transparència i el respecte pels ecosistemes", ha apuntat en un comunicat.
Per tot plegat, ha exigit la suspensió immediata de les batudes, transparència absoluta sobre els criteris tècnics i epidemiològic que justifiquen aquestes actuacions, el compliment estricte dels protocols de seguretat i bioseguretat, una investigació de les denúncies presentades pels veïns i l'obertura d'un procés de diàleg amb la comunitat científica, entre d'altres.
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