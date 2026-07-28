Amnistia
El Suprem continua aplicant l'amnistia al procés: perdona quatre exmembres de la Mesa del Parlament que van desobeir el TC
L’alt tribunal ja ha aplicat llei del Govern de Sánchez a la consellera del Govern de l’1-O Meritxell Serret i vuit condemnats per desordres públics
Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem ha declarat amnistiats els actes comesos pels exmembres de la Mesa del Parlament català Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet, Lluis Guinó, que van ser condemnats per desatendre al seu dia les indicacions del Tribunal Constitucional sobre determinats acords parlamentaris emmarcats en el procés independentista.
Declara així extingida la responsabilitat penal per aquests fets, igual que ha fet en els darrers dies amb vuit condemnats per desordres públics i amb qui va ser consellera del Govern durant l'1-O, Meritxell Serret.
A finals de maig del 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar els quatre membres del llavors denominat JxSí a la Mesa del Parlament el 2017 per tramitar lleis a favor del procés independentista, malgrat que el Tribunal Constitucional els havia advertit de la seva obligació d’impedir iniciatives que suposessin eludir el seu mandat. Se'ls va imposar una pena de quatre mesos d'inhabilitació i una multa de 1.200 euros, després d'aplicar l'atenuant de dilacions indegudes, que va rebaixar una primera condemna que havia estat anul·lada.
En totes les resolucions que s’estan notificant aquests dies sobre l’amnistia –cap afecta els condemnats pel mateix Tribunal Suprem– els magistrats assenyalen que «el pronunciament del Tribunal Constitucional no ha declarat la nul·litat de l’article 1.1 de la llei orgànica 1/2024, sinó que defensa una interpretació de la norma d'acord amb els plantejaments esmentats».
Afegeixen que els fets presumptes que van donar lloc a aquest procediment «no ofereixen dubte quant a la seva subsumpció a l’article 1.1 de la llei orgànica 1/2024. Es compleix, en conseqüència, amb l'àmbit objectiu d'aplicació de la Llei orgànica 1/2024, de 10 de juny, que, segons ha establert el Tribunal Constitucional en els termes esmentats, no contravé la Constitució espanyola.
Segons diu ara el Suprem, l’article 11 de la llei preveu que l’amnistia s’apliqui pels òrgans judicials en qualsevol fase del procés penal, i en el seu quart apartat s’estableixen, entre altres previsions, que el tribunal, al resoldre el recurs contra la sentència, «declararà que els actes tipificats com a delictes comesos per la persona encausada queden amnistiats, quan es presentin els pressupostos per a això en aplicació de la llei». Aquesta és la norma que ara aplica.
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