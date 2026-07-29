Mor l'expresident de l'ACCO Marcel Coderch
L'enginyer i expert en energia va ser vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
ACN -
L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) Marcel Coderch ha mort, segons ha confirmat ERC, formació política on era militant. Nascut a Olot el 1953, Coderch era enginyer en telecomunicacions i expert en energia, sostenibilitat i telecomunicacions. Va presidir l'ACCO entre el 2016 i el 2022, quan es va jubilar. Prèviament, havia estat vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT). Coderch també va ser docent i va participar activament en el debat públic sobre el model energètic. Al capdavant de l'ACCO, va rebre crítiques del sector del taxi, que l'acusava de posicionar-se a favor de les VTC.
Des de l’ACCO, el president, la directora general i el conjunt del personal de l’organisme han lamentat “profundament” la defunció de Coderch. En un comunicat, recorden que Coderch va exercir la presidència de l’ACCO “amb rigor i una vocació de servei públic”.
“En aquests moments tan difícils, traslladem el nostre més sentit condol a la seva família, amistats i persones properes, a qui acompanyem en el dolor per aquesta pèrdua”, expressen en el comunicat.
L’ACCO assegura que la “dedicació” de Coderch “va contribuir a enfortir la defensa de la competència i a impulsar el bon funcionament dels mercats a Catalunya, en benefici de la ciutadania”.
Així mateix, l’organisme reivindica que, més enllà de la seva “dedicació professional”, el mandat de Coderch “es va caracteritzar per un tracte humà i sensible en relació amb tot el personal de la institució”.
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