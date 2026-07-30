Laura Borràs desvincula el seu indult d'una "negociació política" amb el PSOE i carrega contra Sánchez
L'expresidenta del Parlament, que continua inhabilitada, portarà el seu cas a la justícia europea
Quim Bertomeu
L'expresidenta del Parlament i exlíder de Junts, Laura Borràs, ha assegurat aquest dijous que l'indult parcial que li va concedir dimarts el Govern de Pedro Sánchez no és fruit de cap negociació política entre el seu partit i el PSOE. «No té res a veure amb la política. No he format mai part de cap negociació ni he demanat cap indult», ha afirmat en una entrevista a TV3.
Borràs ha defensat que l'executiu socialista s'ha limitat a seguir la recomanació del jutge que la va condemnar en el seu dia per prevaricació. En aquella sentència, el mateix magistrat va considerar que la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i 1 dia era «desproporcionada i excessiva». Amb la mesura de gràcia, la condemna queda reduïda a dos anys i l'exlíder independentista no haurà d'ingressar a la presó. «A la part dispositiva de la sentència és el jutge qui demanava l'indult», ha recordat.
Malgrat la concessió de l'indult, Borràs s'ha mostrat molt crítica amb el Govern i, especialment, amb Pedro Sánchez. Li va molestar que, en la seva compareixença de dimecres, el president afirmés que havia estat condemnada per malversació quan, en realitat, la condemna va ser per prevaricació. «El panorama és desolador. No sap ni per què m'han jutjat ni per què m'han condemnat», ha lamentat. Segons ella, això és una prova més del «descrèdit» de la política i del mateix Sánchez. «El PSOE en sap molt, de corrupció», ha criticat, en al·lusió als processos judicials que afecten el partit socialista.
L'expresidenta del Parlament també ha sostingut que el seu cas «no té res a veure amb la corrupció», tot i que tècnicament la prevaricació és considerada un delicte de corrupció. Tanmateix, el tribunal que la va condemnar per fraccionar contractes va exposar en el seu moment que Borràs no buscava obtenir un «lucre personal», sinó «emmascarar» els fets davant dels òrgans de control.
Un cas de «lawfare»
En la seva primera entrevista després de conèixer-se l'indult, ha tornat a insistir que el seu cas sempre ha estat un cas de lawfare, és a dir, que va ser perseguida judicialment pel fet de ser una figura destacada de l'independentisme. «Ens han volgut apartar políticament perquè no han volgut debatre democràticament sobre les idees», ha reiterat.
Aquesta percepció, però, no és compartida per tot l'independentisme. De fet, ERC, la CUP i Òmnium Cultural no van voler incloure aquest procediment entre les causes vinculades al procés. Tampoc no ha estat inclòs entre els casos susceptibles de ser amnistiats.
Batalla judicial
Borràs ha anunciat que, amb l'indult, no dona el cas per tancat. Ha recordat que no se li ha retirat la multa de 36.000 euros ni tampoc els 13 anys d'inhabilitació que li van ser imposats i que li impedeixen tornar a la política institucional, com ara presentar-se a unes eleccions.
Per aquest motiu, portarà la causa davant la justícia europea amb l'objectiu d'obtenir-hi la «reparació» que considera que no ha trobat a la justícia espanyola. «Lluito i lluitaré per defensar la meva innocència», ha conclòs.
Preguntada per la situació actual de Junts, ha evitat entrar en polèmiques. També ha relativitzat les enquestes que apunten que la formació de Carles Puigdemont perd votants en benefici d'Aliança Catalana. «Normalment, els estats d'opinió volen generar estats de vot», ha afirmat. La seva recomanació als actuals dirigents és «escoltar, observar les tendències i actuar en conseqüència».
Pel que fa al futur, Borràs aspira a poder deslliurar-se algun dia de la inhabilitació, ja sigui mitjançant un altre indult —en aquest cas total, tramitat en el seu moment per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)— o bé gràcies a una eventual sentència favorable de la justícia europea. En qualsevol cas, ha assegurat que continuarà fent política encara que no pugui tornar a les institucions. Segons ha recordat, ja ho fa actualment a través de les xarxes socials, així com mitjançant xerrades i conferències.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada