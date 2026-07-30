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Trànsit estudia incorporar una tecnologia amb IA per detectar qui utilitza el mòbil al volant i qui no es posa el cinturó

Durant la prova pilot a l’AP-7 i l’A-2, s’han detectat 8.500 casos d’ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó

El carro amb la nova tecnologia instal·lat a l'AP-7

El carro amb la nova tecnologia instal·lat a l'AP-7 / Àlex Recolons (ACN)

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Àlex Recolons (ACN)

La Roca del Vallès

El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia implantar una nova tecnologia amb IA per detectar l’ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó que ha provat en el mar d’un estudi pilot a l’AP-7 i l’A-2. Es tracta d’un carro-remolc equipat amb dues càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions.

La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. Durant la prova pilot, entre el 3,6% i el 6,6% dels conductors observats fan ús del mòbil i entre l’1,3% i l’1,8% circulen sense cinturó o en fan un ús incorrecte.

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