Trànsit estudia incorporar una tecnologia amb IA per detectar qui utilitza el mòbil al volant i qui no es posa el cinturó
Durant la prova pilot a l’AP-7 i l’A-2, s’han detectat 8.500 casos d’ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó
Àlex Recolons (ACN)
El Servei Català de Trànsit (SCT) estudia implantar una nova tecnologia amb IA per detectar l’ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó que ha provat en el mar d’un estudi pilot a l’AP-7 i l’A-2. Es tracta d’un carro-remolc equipat amb dues càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions.
La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. Durant la prova pilot, entre el 3,6% i el 6,6% dels conductors observats fan ús del mòbil i entre l’1,3% i l’1,8% circulen sense cinturó o en fan un ús incorrecte.
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