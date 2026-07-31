El Govern insisteix en el risc extrem d’incendis els pròxims dies: “Que l’hàgim tingut abans no el fa menys greu”
La direcció de Boscos apunta que “ens haurem d'anar acostumant” al tancament freqüent d’espais naturals
Pau Cortina (ACN)
La tercera onada de calor de l’estiu ha tornat a elevar el perill extrem d’incendi forestal. Els Agents Rurals inclouen aquest divendres més de 250 municipis com Manresa en el nivell 3 del Pla Alfa i prop d’un centenar, com Olius en el nivell 4, que prohibeix l’accés al medi natural. El director general de Boscos, Jaume Minguell avisa que “per moltes vegades que la situació s’hagi produït aquest any, per desgràcia, no vol dir que ara sigui menys greu”, i demana que no es cometi “cap imprudència”. Minguell assumeix que en la mesura que “cada vegada tenim més dies de risc extrem”, probablement també “ens haurem d’anar acostumant” a tenir cada cop més dies amb tancament selectiu d’espais naturals, és a dir, un accés a la natura més restringit els mesos d’estiu.
En aquest sentit, aquest divendres Protecció Civil manté tancats els següents espais naturals, per estar en zona declarada de risc extrem d’incendi en el nivell 4 del Pla Alfa: el Montmell – Marmellar, Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d’Ares i la Ribera Salada. L’episodi de perill d’incendis forestals activat dimecres té una vigència prevista almenys fins al 4 d'agost. El Cos demana evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'incendi forestal, especialment durant les hores de màxima insolació.
Pel que fa als municipis en nivell 4, n’hi ha 96 repartits en 16 comarques catalanes, com l’Alt Camp, la Noguera, la Segarra, el Segrià, la Ribera d’Ebre, el Solsonès, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Baix Camp i el Baix Penedès i alguns municipis de l'Alt Urgell entre altres.
“Estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, amb una vegetació molt estressada, i a més tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades els pròxims dos o tres dies”, argumenta Jaume Minguell, i insisteix en el missatge de màxima alerta i prudència: “Per moltes vegades que ho hàgim repetit aquest any, que per desgràcia això és el que ens ha passat, no vol dir que aquesta sigui menys greu”.
Minguell matisa que el tancament d’espais naturals és sempre selectiu, en funció del nivell de risc d’incendis, ja que “no tindria sentit” decretar una restricció general durant episodis de calor com l’actual. Tanmateix, reconeix que “cada vegada tenim més dies de risc extrem”, particularment aquest estiu, i en aquest sentit pronostica que també serà més habitual el tancament d’espais naturals.
El director general fa pedagogia sobre els motius per limitar l’accés a aquests entorns. “Si hi tenim gent sempre es pot produir un descuit, una imprudència." D’altra banda, si es produís un incendi, millor "no tenir gent en els espais naturals, perquè pot ser un problema d’evacuació” i també per la mateixa gestió de les tasques d’extinció.
La gestió forestal en situació de risc d’incendis
Des de la direcció general expliquen que els propietaris forestals també es veuen afectats per les restriccions davant dels diferents nivells de risc d’incendi, de manera que la gestió del bosc queda limitada durant aquests períodes, en funció del grau de perill. “Les activitats estan clarament condicionades per la situació, i els professionals ho coneixen i ho respecten”, diu Minguell.
El responsable de l’àrea de boscos del Govern diu que, amb tot, sempre es busca l’equilibri entre “minimitzar els riscos” i evitar “la paràlisi” en els treballs propis de la gestió forestal. “Aquesta és la clau, sobretot quan cada vegada tenim més dies de risc, perquè (si no es fes res de res) al final aniríem a una paràlisi, i si bé no podem assumir tenir grans incendis ni episodis de simultaneïtat com els que hem tingut, tampoc podem paralitzar-ho tot; és un equilibri difícil, però jo crec que s’està duent força bé”, rebla.
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