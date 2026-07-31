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Puigdemont reivindica el traspàs de competències migratòries perquè crisis com la de Ceuta no "impactin" a Catalunya

L'expresident avisa el govern espanyol que la Unió Europea "li passarà la factura" d'una regularització "mal feta"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, en una compareixença de premsa a Perpinyà

El líder de Junts, Carles Puigdemont, en una compareixença de premsa a Perpinyà / Aleix Freixas

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ACN

Barcelona

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest divendres el traspàs de competències en immigració al Govern per "evitar" que crisis com la de Ceuta "impactin" en els serveis públics de Catalunya, "cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans". En un article publicat al seu perfil de la xarxa social 'X', Puigdemont avisa el govern espanyol que, a parer seu, la Unió Europea (UE) "li passarà la factura" d'una regularització de persones migrants "que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada". L'expresident també fa una crida a tenir un debat "serè i ambiciós" sobre la immigració i defuig "excitar la conversa" sense "acordar una política migratòria nacional".

Puigdemont creu que la "irrupció massiva" de joves marroquins a Ceuta "no correspon a una crisi humanitària" que els "empenyi" a marxar del seu país, sinó a una "estratègia deliberada" amb "diversos elements" que "encaixen amb el concepte de conflicte híbrid". Aquesta és una guerra que barreja elements bèl·lics tradicionals amb tècniques no militars per tal de desestabilitzar un país.

"El Marroc és una potència diplomàtica de primer nivell. Els seus serveis d'informació sospito que també", afirma l'expresident, que critica que la "mirada de superioritat" amb què, a parer seu, "bona part" del món "contempla" el nord d'Àfrica "impedeixi de veure-ho".

De fet, considera que aquest país és "un alfil, un cavall o una torre" en l'"escaquer internacional", i es mostra sorprès que Espanya "s'hagi deixat agafar a contrapeu i no hagi estat al nivell".

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"Per culpa de la seva incompetència, a Europa s'ha encès el llum d'alarma i s'ha tornat a posar en crisi l'acord de Schengen", etziba Puigdemont.

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