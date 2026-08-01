Bèlgica combat l'onada de calor amb més paraigües que para-sols
A la capital del país, no hi ha cap piscina pública a l’aire lliure i les autoritats busquen com crear espais perquè la població pugui refrescar-se
Beatriz Ríos
Bèlgica, més acostumada a registrar rècords per dies seguits sense veure el sol que per altes temperatures, no està preparada per a les onades de calor. L’última va deixar un excés de mortalitat de gairebé el 48% i el país torna a estar en alerta groga. El mes de juny, en plena onada de calor, el ministre de Defensa belga, Theo Francken, d’ultradreta, va fer una publicació a les xarxes socials. «Fa dos dies que fa calor i ja ens morirem una altra vegada, igual que sempre. Mare meva! D’on treuen aquests periodistes?», va dir el ministre. «Disfrutin el bon temps!», va afegir.
La publicació va desencadenar les crítiques de l’oposició contra el mateix Franken, però també contra el Govern per la falta de preparació davant la crisi, que afecta sobretot els grups de població més vulnerables. El ministre no només no se’n va retractar, sinó que va assegurar que entenia que les onades de calor podien ser «desagradables», però que les seves crítiques venien per les referències al canvi climàtic.
Sciensano, l’institut belga de salut pública, va confirmar dijous que l’onada de calor del mes de juny va ser la més mortífera des que se’n tenen dades. La institució va registrar un excés de mortalitat de gairebé un 48%. És a dir, durant aquest repunt de les temperatures van morir 1.747 persones en un país que compta amb 11 milions d’habitants.
A mitjans de juliol, el país tornava a estar en alerta groga. Tot i que les temperatures no van ser tan altes com durant l’anterior, quan van arribar als 40 graus. En aquest context, les autoritats advertien una població poc acostumada a coses tan bàsiques com quedar-se a casa en les hores de més calor, hidratar-se, evitar l’exercici físic intens o cuidar les persones vulnerables.
Cases sense persianes
A Bèlgica, amb prou feines hi ha establiments que disposin d’aire condicionat. Les cases, que sovint estan orientades al sud per a l’hivern i preparades per mantenir la calor, es converteixen en veritables forns a l’estiu. No hi ha persianes i són estranyes les llars que tenen algun sistema alternatiu per frenar els rajos de sol. Les autoritats recomanen tancar les cortines i airejar a la nit.
Durant l’anterior onada de calor, els habitants del país van rebre un SMS de les autoritats alertant de les altes temperatures. Hi demanaven prudència, evitar les activitats físiques i portar sempre aigua en els desplaçaments.
Tot això, en l’àmbit privat. Però en l’àmbit públic, la situació no es pot dir que sigui gaire millor. Segons la premsa local, la ministra d’Acció Pública, Vanessa Matz, hauria proposat garantir l’accés gratuït a museus amb climatització, que serveixin de refugi en les hores de més calor.
A la regió de Flandes, les autoritats estan estudiant la possibilitat d’eliminar alguns requisits mediambientals per construir petites infraestructures, i fomentar així el condicionament d’espais a l’aire lliure com ara llacs o rius. Encara que per a alguns és «una gota a l’oceà». El diputat Mieke Schauvliege ha cridat a obrir al públic algunes instal·lacions privades en plena onada de calor.
Si Francken es va fer viral perquè la seva solució a l’onada de calor era una cervesa freda al costat de la piscina, la diputada dels Verds Lotte Stoops va publicar un vídeo a les xarxes socials, nedant sota un raig d’aigua, precisament per denunciar la falta de zones de bany públiques a Brussel·les.
«Més de 30 °C. On podem anar a nedar? A cap lloc», es podia llegir a la publicació. També en plena onada de calor, un grup d’activistes va decidir banyar-se en un petit estany, en un parc davant el Parlament Europeu, per criticar la falta d’espais on banyar-se a l’aire lliure a Brussel·les.
Entre el 2021 i el 2024, una organització va aconseguir obrir una petita piscina a la ciutat. Després del seu tancament, hi ha hagut diversos intents de crear altres espais a Brussel·les, tot i que sense tenir èxit. En l’actualitat, hi ha un projecte en desenvolupament que tardarà encara diversos estius a veure la llum.
Però, mentrestant, la capital del país no compta amb ni una sola piscina pública a l’aire lliure, cosa que obliga els seus habitants a desplaçar-se a la costa o a les instal·lacions d’altres regions per refrescar-se quan pugen les temperatures, fet que satura els trens en plena onada de calor. I amb cada onada, es reobre el debat en un país que està més acostumat a treure el paraigua que el para-sol.
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