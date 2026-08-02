Una dona de 94 anys ingressada recull signatures perquè la televisió sigui gratuïta a tots els hospitals espanyols
Rosita Rochina, que fa tres mesos que està ingressada, ja ha recollit 20.000 suports a través de Change.org
EFE
Rosita Rochina, una dona catalana de 94 anys que fa tres mesos que està ingressada, ha iniciat una recollida de signatures per reclamar que hi hagi servei de televisió gratuït a tots els hospitals públics espanyols. Aquesta dona gran ha posat en marxa la iniciativa a través de Change.org i ja ha recollit 20.000 suports, segons ha informat la mateixa plataforma.
«Estar ingressat ja és prou dur. Que la televisió et faci companyia no hauria de dependre de si la pots pagar o no», ha considerat la dona en un missatge a les xarxes socials.
A la Rosita li agrada veure el programa 'Pasapalabra' i els informatius, però per fer-ho, ha explicat, ha de pagar uns 5 euros al dia al centre on està ingressada.
La petició de la Rosita arriba després de la impulsada per Lola Martín, el pare de la qual, de 86 anys i aficionat al futbol, va estar prop d’un mes ingressat i va seguir el Mundial des de l’hospital.
La recollida de signatures a través de Change.org durant els dies previs a la final del Mundial va facilitar que finalment la Comunitat de Madrid permetés veure el partit gratuïtament a la televisió a tots els hospitals públics.
«No és suficient», ha dit la Rosita, que ha demanat que aquesta mesura sigui permanent i s’apliqui a totes les comunitats.
El servei de televisió varia en funció de cada comunitat: és gratuït als hospitals públics de Castella-la Manxa o la Comunitat Valenciana, però en canvi a Catalunya, Madrid, Múrcia, les Canàries o Castella i Lleó és generalment de pagament, tot i que pot variar segons el centre.
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