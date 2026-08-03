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Dilluns sense risc extrem d'incendi a Catalunya i amb l'accés obert a tots els espais naturals

Els Agents Rurals reobriran els accessos a la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada

Un grup de banyistes a la Ribera Salada

Un grup de banyistes a la Ribera Salada / Arxiu Regió7

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ACN

Barcelona

El risc d'incendi es redueix aquest dilluns arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem (nivell 4) de foc, segons el mapa del Pla Alfa del cos d'Agents Rurals. En paral·lel, es reobriran els quatre espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. El Montmell-Marmellar, el Parc Natural de la Serra de Montsant i Prades ja s'han reobert aquest diumenge.

No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya tindran aquest dilluns un risc molt alt d'incendi (nivell 3). Estan repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.

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