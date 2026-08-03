Dilluns sense risc extrem d'incendi a Catalunya i amb l'accés obert a tots els espais naturals
Els Agents Rurals reobriran els accessos a la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
El risc d'incendi es redueix aquest dilluns arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem (nivell 4) de foc, segons el mapa del Pla Alfa del cos d'Agents Rurals. En paral·lel, es reobriran els quatre espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. El Montmell-Marmellar, el Parc Natural de la Serra de Montsant i Prades ja s'han reobert aquest diumenge.
No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya tindran aquest dilluns un risc molt alt d'incendi (nivell 3). Estan repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son