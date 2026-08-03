L'atenció telefònica del 012 pot registrar incidències puntuals aquest dilluns per tasques de millora del servei
La Generalitat treballa per garantir la normalitat del servei "el més aviat possible"
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ACN
Barcelona
L'atenció telefònica del 012 pot registrar incidències puntuals aquest dilluns per tasques de millora del servei. Així n'ha informat la Generalitat en un missatge a X on es disculpa per les molèsties i assegura que s'està treballant per garantir la normalitat del servei "el més aviat possible".
El telèfon 012 és el un canal directe amb la Generalitat per obtenir informació, resoldre dubtes i fer tràmits en línia amb l'ajuda d'un agent.
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