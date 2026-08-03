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L'atenció telefònica del 012 pot registrar incidències puntuals aquest dilluns per tasques de millora del servei

La Generalitat treballa per garantir la normalitat del servei "el més aviat possible"

Una persona utilitzant el mòbil

Una persona utilitzant el mòbil / Pixabay

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ACN

Barcelona

 L'atenció telefònica del 012 pot registrar incidències puntuals aquest dilluns per tasques de millora del servei. Així n'ha informat la Generalitat en un missatge a X on es disculpa per les molèsties i assegura que s'està treballant per garantir la normalitat del servei "el més aviat possible".

El telèfon 012 és el un canal directe amb la Generalitat per obtenir informació, resoldre dubtes i fer tràmits en línia amb l'ajuda d'un agent.

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L'atenció telefònica del 012 pot registrar incidències puntuals aquest dilluns per tasques de millora del servei

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