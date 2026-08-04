Jaume Giró estripa el carnet de Junts i abandona definitivament el partit
Va comunicar la seva renúncia mitjançant un correu electrònic al secretari general, Jordi Turull, fa més de quinze dies
Carlota Camps
L'exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat i exdiputat de Junts, Jaume Giró, ha estripat el carnet del partit i s'ha donat de baixa com a militant de manera definitiva dels postconvergents, segons ha avançat Nació i ha confirmat EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7.
Giró, que va ser conseller entre el maig del 2021 i l'octubre del 2022 sota el mandat del llavors president Pere Aragonès, va comunicar la seva renúncia mitjançant un correu electrònic al secretari general, Jordi Turull, fa més de quinze dies. Fa un any, ja havia deixat l'escó com a diputat al Parlament i el seu càrrec a l'executiva per discrepàncies amb les orientacions de la formació.
El seu nom també va sonar per presentar-se a les primàries per ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Turull es va reunir amb ell —i amb altres aspirants— per comunicar-los la intenció de la direcció de resoldre la disputa per la candidatura amb unes primàries, tot i que finalment Giró va rebutjar sumar-se a la cursa.
L'exconseller d'Economia sempre ha estat de l'ala més procliu a pactar amb els socialistes i, aleshores, va tornar a remarcar que «les orientacions del partit» no coincidien amb la seva «manera d'entendre la política». «Avui, aquelles raons mantenen plenament la seva vigència i la meva determinació es manté intacta», va afirmar.
Discrepàncies amb Puigdemont
Les discrepàncies amb el líder de Junts van començar el 2022, un any després que fes el salt a la política i fos nomenat conseller d'Economia, després d'haver ocupat anteriorment càrrecs de responsabilitat com la direcció general de la Fundació Bancària La Caixa entre el 2014 i el 2019.
Giró va ser un dels consellers que més es va posicionar en contra de la sortida de Junts del Govern de Pere Aragonès el 2022, ja que considerava que la decisió no tenia «cap avantatge». La seva postura va tensar les relacions amb Puigdemont, que, malgrat no pronunciar-s'hi públicament, defensava la sortida de l'Executiu. Després d'aquest xoc públic, les relacions entre tots dos ja no es van tornar a recompondre.
El juny del 2023 va intentar ser candidat a les eleccions generals d'aquell any, però la cúpula postconvergent li va demanar que no forcés unes primàries en contra de l'aposta de la direcció, Míriam Nogueras.
Malgrat les discrepàncies, ja evidents aleshores, Giró va formar part de la candidatura de Junts al Parlament el maig del 2024 i va tornar a obtenir un espai dins l'executiva després del congrés de la tardor de l'any passat a Calella. Tanmateix, va quedar fora de la permanent —el nucli de decisió més reduït— i durant el primer any de legislatura tampoc no va tenir un paper destacat a la cambra catalana.
Nova baixa
La de Giró és la segona baixa que transcendeix en una setmana. L'altra va ser la d'Eusebi Campdepadrós, exsecretari primer de la Mesa del Parlament, que va comunicar que deixava la formació just després que el Tribunal Suprem li apliqués la llei d'amnistia.
Campdepadrós va fer el salt a la política en les eleccions catalanes del 2017, convocades després del referèndum de l'1 d'Octubre i de l'aplicació de l'article 155. Ho va fer com a cap de llista de Junts per Tarragona i, posteriorment, va ser elegit secretari primer de la Mesa del Parlament, càrrec que va ocupar entre el 2018 i el 2020.
L'exsecretari de la cambra catalana, que ha rebutjat fer cap valoració pública per explicar els motius de la seva marxa del partit, feia anys que s'havia desvinculat dels postconvergents i havia passat a un segon pla polític.
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