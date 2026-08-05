Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Museu del BarrocCentre Sanitari del SolsonèsEl retaule del flautistaGasolinera carretera de CardonaNaufragi a les BalearsHerències
instagramlinkedin

Nova aplicació mòbil que permet consultar la ubicació dels trens de Rodalies en directe sobre un mapa

L’eina incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions

Usuaris sortint i entrant d'un tren de la R4

Usuaris sortint i entrant d'un tren de la R4 / ARXIU/ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el Govern aquest dimarts en un comunicat, l’aplicació “reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar” els desplaçaments. L’aplicació, impulsada per Renfe, també incorpora la intel·ligència artificial (IA) per personalitzar continguts i recomanacions.

L’actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d’aplicació el pròxim 15 de setembre. A partir d’aquesta data, els usuaris hauran d’utilitzar la nova aplicació per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies.

Notícies relacionades

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que disposar d’una aplicació de Rodalies reforça “la visibilitat i el reconeixement del servei a Catalunya”, i ha afegit que la nova eina “combina una imatge pròpia amb les funcionalitats més avançades per oferir als usuaris una experiència moderna, intuïtiva i adaptada a la realitat del territori”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
  3. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
  4. Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
  5. La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
  6. Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix
  7. Carlos Llull, tècnic de climatització: «Recorda això quan algú et digui ‘apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim’»
  8. Junts per Manresa veu 'gravíssim' que Generalitat i Ajuntament paguin 600.000 euros per un bloc okupat

Nova aplicació mòbil que permet consultar la ubicació dels trens de Rodalies en directe sobre un mapa

Nova aplicació mòbil que permet consultar la ubicació dels trens de Rodalies en directe sobre un mapa

Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost

Aparcar a les zones blaves d'Igualada serà gratuït tot l'agost

Capvespres d'estiu amb gust de Solsonès entre castells i rouredes

Capvespres d'estiu amb gust de Solsonès entre castells i rouredes

Accident en una atracció de fira a la festa major de Tona: nou ferits, vuit d'ells menors d'edat

Accident en una atracció de fira a la festa major de Tona: nou ferits, vuit d'ells menors d'edat

Sant Fruitós posa al dia la pista de joc del pavelló

Sant Fruitós posa al dia la pista de joc del pavelló

Primera víctima mortal per la febre del virus del Nil a Sevilla des de 2024

Primera víctima mortal per la febre del virus del Nil a Sevilla des de 2024

L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, peça clau del centre durant una dècada

L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, peça clau del centre durant una dècada

Mor el guitarrista flamenc Pepe Habichuela

Mor el guitarrista flamenc Pepe Habichuela
Tracking Pixel Contents