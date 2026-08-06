Catalunya arriba als 8,23 milions d’habitants, gairebé un 1% més que fa un any
Hi ha 2,16 milions de persones nascudes a l’estranger, 90.000 més que el juliol del 2025
ACN
Catalunya ha assolit els 8,23 milions d’habitants a 1 de juliol de 2026, i ha guanyat 72.150 residents durant l’últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l’Enquesta Contínua de Població (ECP) de l’INE. Pel que fa a l’any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants (un 0,38%). Una vegada més, el creixement és degut a l’arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascut fora de l’Estat, el 26,2% de la població. Pel que fa al pes de la població amb nacionalitat estrangera, és el 19,3%. La població al conjunt de l’Estat va créixer de 104.178 persones el segon trimestre i se situa en 49,8 milions d’habitants.
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