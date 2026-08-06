Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Foc del CarmeWaiisGasolinera carretera de CardonaAlerta per plujaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Catalunya arriba als 8,23 milions d’habitants, gairebé un 1% més que fa un any

Hi ha 2,16 milions de persones nascudes a l’estranger, 90.000 més que el juliol del 2025

Multitud de persones passegen per la façana marítima de Sitges el Divendres Sant

Multitud de persones passegen per la façana marítima de Sitges el Divendres Sant / Gemma Sánchz Bonel

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Catalunya ha assolit els 8,23 milions d’habitants a 1 de juliol de 2026, i ha guanyat 72.150 residents durant l’últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l’Enquesta Contínua de Població (ECP) de l’INE. Pel que fa a l’any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants (un 0,38%). Una vegada més, el creixement és degut a l’arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.

Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascut fora de l’Estat, el 26,2% de la població. Pel que fa al pes de la població amb nacionalitat estrangera, és el 19,3%. La població al conjunt de l’Estat va créixer de 104.178 persones el segon trimestre i se situa en 49,8 milions d’habitants.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
  3. El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
  4. La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
  5. Cinc ferits en un accident de matinada entre dos cotxes a la C-16
  6. Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
  7. Eduard Plana, expert en gestió forestal: 'El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim
  8. Qui és Alaaddine Azzouzi, el jove reporter de 3Cat que s’ha convertit en una de les veus més comentades des de Ceuta

Imatge de les detencions pel sabotatge a les vies del tren de la potassa a Súria

Els investigadors xifren en 100.000 euros els danys ocasionats en el sabotatge a la via de la potassa a Súria del passat mes d'abril

Els investigadors xifren en 100.000 euros els danys ocasionats en el sabotatge a la via de la potassa a Súria del passat mes d'abril

Catalunya arriba als 8,23 milions d’habitants, gairebé un 1% més que fa un any

Catalunya arriba als 8,23 milions d’habitants, gairebé un 1% més que fa un any

El cardiòleg Aurelio Rojas, sobre els riscos de prendre ibuprofèn: «Des del punt de vista del cor és dels pitjors»

El cardiòleg Aurelio Rojas, sobre els riscos de prendre ibuprofèn: «Des del punt de vista del cor és dels pitjors»

Una finca de Navàs i el camp experimental de la Torre Lluvià, claus per recuperar una varietat de vi única al Bages

Una finca de Navàs i el camp experimental de la Torre Lluvià, claus per recuperar una varietat de vi única al Bages

Així és la malvasia blanca-roja, la varietat de vinya única recuperada al Bages

Detingut a Puerto Lumbreras el presumpte assassí de la seva exdona al centre comercial de Múrcia

Detingut a Puerto Lumbreras el presumpte assassí de la seva exdona al centre comercial de Múrcia

Ajuntament de Puigcerdà i Cerdanya Film Festival fumen la pipa de la pau i encenten nova etapa

Ajuntament de Puigcerdà i Cerdanya Film Festival fumen la pipa de la pau i encenten nova etapa
Tracking Pixel Contents