A canvi d’allargar concessions
Accelerada en la descarbonització del bus interurbà a Catalunya: 90% seran de baixes emissions el 2029
La gran majoria de companyies de línies regulars s’han acollit a l’oferiment del Govern de més anys de contracte si renoven la flota
Meritxell M. Pauné
El Govern preveu ara que l’ any 2029 nou de cada deu autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una nota de premsa en la qual confirma que el 97% de les concessions de transport per carretera han presentat plans de descarbonització i millorade la informació als usuaris, que els permetran allargar els anys d’ autorització i així posposar la sortida a concurs públic de les línies regulars que operen.
Segons Paneque, això «supera les previsions inicials», que eren del 75%. L’expectativa és ara que l’1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
«La implicació del sector evidencia el compromís per afrontar els reptes de futur i avançar cap a un transport públic més eficient, innovador i de més qualitat», ha assegurat Paneque. La transformació suposa una inversió superior als 200 milions d’euros, assumida íntegrament per les operadores.
En cas de resolució favorable dels plans presentats, les empreses podran compensar la inversió amb una ampliació de la concessió de fins a sis anys, en funció de les amortitzacions necessàries.
Auge del bus davant tren i cotxe
La xarxa d’autobusos interurbans viu un ‘boom’ de demanda, com ha explicat EL PERIÓDICO els últims mesos, i va arribar l’any passat a un màxim històric de 90 milions de viatges. El model actual de busos interurbans a Catalunya es basa en concessions adjudicades fa dècades, majoritàriament prorrogades a través d’un decret del 2003 que permet allargar els contractes a canvi d’inversions i millores del servei. Aquest sistema arribava ara a un punt clau, ja que la majoria d’aquestes concessions vencien el 2028 després d’haver sigut prorrogades diverses vegades.
El mes d’abril, la Generalitat va decretar prorrogar fins a un màxim de sis anys les concessions que expiraven el 2028, condicionant-les a la descarbonització de les flotes i a la millora del servei. La decisió va disgustar Competència, que no veia necessari oferir més anys de servei, i també va generar desconcert en ajuntaments afectats. En aquest sentit, va descartar obrir de cop un nou concurs global com inicialment es plantejava i a poc a poc es perfila com a solució més probable una gradual sortida a concurs de les línies a mitjà termini.
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