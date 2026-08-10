Les zones on es restringirà l'accés pel risc d'incendi durant l'eclipsi del 12 d'agost
L'alcalde de Seròs demana que no hi vagi més gent sense reserva perquè els espais habilitats ja estan plens
Roger Segura (ACN)
La Granja d'Escarp, Seròs i Almatret (Segrià) restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i als plans de Montmaneu davant l'elevada afluència de visitants a la zona amb motiu de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Els tres municipis han acordat les mesures aquest dilluns en una reunió a Lleida amb representants dels Agents Rurals, Protecció Civil i el director dels serveis territorials d'Interior, Josep Ramon Ibarz. L'alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha demanat que no s'hi desplacin més persones sense reserva prèvia perquè els espais habilitats ja estan plens, ha indicat. Interior reforçarà els efectius i l'helicòpter dels Agents Rurals sobrevolarà els espais naturals de Ponent durant la jornada
Els tres ajuntaments han acordat prohibir l'accés de vehicles i persones als plans de Montmaneu i la punta de Montmaneu, i a altres àrees boscoses dels seus termes. A Almatret, la restricció també afectarà els camins d'accés a les zones forestals. L'objectiu és evitar una concentració de persones i vehicles que pugui dificultar el pas dels Bombers o d'altres cossos de seguretat en cas d'incendi.
L'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Solé, ha explicat que els ajuntaments estan "saturats de trucades" de persones interessades a accedir als seus termes per veure l'eclipsi. "Cada vegada el risc és més elevat i pot arribar a ser extrem", ha assenyalat. Segons Solé, es preveu que aquell dia estigui activat el Pla Alfa 3, de risc elevat d'incendi, tot i que es podria arribar a activar el Pla Alfa 4, de risc extrem. "Fins al mateix dimecres no sabrem quin pla estarà activat i el que farem és preventivament curar-nos amb salut i limitar els accessos un dia abans", ha apuntat.
Les restriccions se senyalitzaran amb tanques i cintes, però sense instal·lar barreres físiques que puguin impedir l'accés dels serveis d'emergències. Solé ha afegit que els ajuntaments faran "molta difusió" dels punts on es produiran els talls i reconduiran els visitants cap als espais habilitats per estacionar els vehicles i veure l'eclipsi amb seguretat.
"Demanem que no vingui més gent"
L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, ha fet una crida a no anar al municipi si no es disposa d'una plaça reservada. "Demanem que no vingui més gent perquè ja no hi cap a les zones on estaran preparades per poder veure l'eclipsi sense cap risc", ha advertit. Romia ha assenyalat que el municipi havia previst inicialment activitats "per a la gent del nostre entorn" i que no esperaven que l'eclipsi generés tanta expectativa. "Quan hem vist que realment es podia complicar és quan hem decidit prendre mesures sobretot dissuasives per evitar riscos més grans", ha afegit.
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