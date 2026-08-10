On i a quina hora veure l’eclipsi solar a la Catalunya central? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
Des de les comarques centrals, el fenomen es podrà observar de manera parcial, tot i que la seva visibilitat dependrà del relleu i de l’horitzó del punt des d’on s’observi
L’eclipsi solar del 12 d’agost és un dels fenòmens astronòmics més esperats de l’any —i, per a molts, fins i tot del segle—. El seu caràcter excepcional ha despertat una gran expectació, tot i que no es podrà observar amb la mateixa intensitat arreu del territori. La franja de totalitat, on la Lluna ocultarà completament el Sol durant gairebé dos minuts, travessarà prop del 40% de l’Estat. A la resta del territori, com és el cas de la Catalunya central, l’eclipsi serà parcial, però amb un grau d’ocultació molt elevat en alguns punts: la Lluna arribarà a cobrir més del 90% del disc solar, de manera que només en quedarà visible una petita part.
A Catalunya, l’eclipsi serà total a l'extrem. La franja de totalitat passarà per una part de la demarcació de Lleida, un sector de Barcelona i bona part de Tarragona. A la resta, caldrà conformar-se amb una versió més reduida -però no menys inusual-. Per tal de posar-ho més fàcil, l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha creat un mapa que permet explorar l'horari, el percentatge d’ocultació i la durada de l’eclipsi per municipis, tres factors clau per saber com es podrà observar el fenomen segons les particularitats del terreny.
Cap a on mirar?
Durant l’eclipsi, el Sol estarà a tocar de l’horitzó. En el cas de Manresa, per exemple, se situarà a només 4,3° d’altura i en direcció oest-nord-oest (ONO). El seu azimut serà d’uns 286°, un valor que indica la direcció horitzontal cap a la qual caldrà mirar. És imprescindible que el camp de visió estigui lliure d'obstacles.
A més a més, el mapa de l’IGN mostra en forma de gràfic com la topografia pot afectar la visibilitat de l’eclipsi. Crea un perfil del terreny i permet comprovar si el fenomen queda ocult o no per l’orografia en funció de l'altitud del punt d'observació. A més, permet visualitzar el marge disponible entre la línia de visió cap a l’eclipsi i el perfil del terreny. Com més separada estigui la línia taronja, que representa la línia de visió cap a l’eclipsi, de la vermella, que representa el perfil d’altitud del terreny, més marge hi haurà per veure’l. Aquesta gràfica, però, només té en compte l’elevació del terreny i no contempla elements urbanístics ni la vegetació.
Una guia més visual
Paral·lelament, l’Institut Geogràfic Nacional també ha posat a disposició de la ciutadania una base de dades que permet consultar l'evolució de l'eclipsi d'una manera més visual segons el municipi. Amb el nom de la localitat, aquesta genera una representació en imatges del fenomen en les hores clau de la jornada. S’hi pot veure quan començarà a ocultar-se el Sol, quin serà el moment de màxima ocultació i quan l’eclipsi arribarà al final. En vermell, aquí també es mostren les fases en què no serà visible perquè es produeix amb el Sol sota l'horitzó. Consulta aquí l'evolució de l'eclipsi segons el teu municipi, i anticipa com s'hi podrà observar aquest fenomen.
És imprescindible recordar que encara que el cel s’enfosqueixi notablement, no es podrà mirar el Sol directament sense protecció. Les ulleres d’eclipsi homologades seran imprescindibles durant tota la fase parcial.
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