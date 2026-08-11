Un centre d’estètica de Barcelona i una fàbrica de l’Hospitalet, els únics llocs on encara queden milers d’ulleres a la venda per veure l’eclipsi
Mentre òptiques i farmàcies de Barcelona han esgotat les existències, Celestech ven les darreres ulleres homologades en dos punts físics de la ciutat
Roberto Bécares | Valentina Raffio
Enmig de la febre per l’eclipsi solar, quan pràcticament no queden ulleres homologades a les òptiques ni a les farmàcies de Barcelona, encara hi ha dos establiments on se’n poden comprar milers: un centre d’estètica del carrer Aribau i la fàbrica de Celestech, a l’Hospitalet de Llobregat.
Celestech és l’única fàbrica d’Espanya que produeix ulleres per observar l’eclipsi homologades per la Unió Europea. Segons explica el director de vendes, José Crespo, la demanda d’aquest dimarts ha estat extraordinària.
“Ha estat una bogeria tot el dia. No ha parat de venir gent a la nostra fàbrica de l’Hospitalet, al carrer Cobalt, 102, i com que ja no hi ha temps de traslladar comandes, també hem posat el producte a la venda en un establiment del carrer Aribau, 29. Als dos llocs tenim milers d’ulleres disponibles”, assegura.
Sense estoc a òptiques i farmàcies
Després de consultar més d’una desena d’òptiques i farmàcies de Barcelona i Madrid, s’ha constatat que el producte està completament esgotat en la majoria d’establiments. Crespo afirma que feia mesos que advertien que aquesta situació podia produir-se.
Un filtre solar propi
L’empresa ofereix tant models estàndard com versions personalitzades en diversos materials. Segons Celestech, les seves ulleres incorporen un filtre solar desenvolupat per la mateixa companyia, que permet una visió més nítida de l’eclipsi.
A més, asseguren que les lents ofereixen una protecció contra la radiació ultraviolada 29 vegades superior al mínim exigit per la normativa internacional ISO i una protecció davant dels infrarojos 500 vegades per sobre dels requisits establerts.
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