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Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
L'esdeveniment astronòmic serà visible aquest dimecres des de la Catalunya central a partir de 2/4 de 8 del vespre
Regió7
L’eclipsi solar del 12 d’agost serà un dels grans fenòmens astronòmics de l’any i es podrà observar des de Catalunya. En aquest directe seguirem minut a minut l’evolució de l’eclipsi, amb les hores clau, les millors zones per veure’l, el temps que farà i les imatges del fenomen.
Consulta aquí tota l’actualitat i les recomanacions per observar l’eclipsi solar amb seguretat.
Les millors aplicacions d'Android i iOS per veure l'eclipsi
Consulta les millors aplicacions per aprofitar al màxim el teu telèfon i preparar-lo per al gran fenomen astronòmic.
«M’aterra que les transmissions des del mòbil saturin les comunicacions si hi ha una emergència»
El president de la Comissió Interministerial per al Trio d’Eclipsis parla amb El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, dels preparatius logístics posats en marxa de cara al 12 d’agost.
Recomanacions per veure l'eclipsi amb seguretat
Catalunya viurà demà un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les últimes generacions: un eclipsi solar total que no es repetirà en el territori fins dins de més d'un segle. La previsió d'una gran afluència de persones cap a les zones on el fenomen serà visible íntegrament ha portat a la Generalitat a activar un ampli dispositiu per a garantir la seguretat, la mobilitat i una experiència d'observació segura.
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