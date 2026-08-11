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Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost

L'esdeveniment astronòmic serà visible aquest dimecres des de la Catalunya central a partir de 2/4 de 8 del vespre

Eclipsi solar parcial al Parc de Puigterrà de Manresa l'any 2025

Eclipsi solar parcial al Parc de Puigterrà de Manresa l'any 2025 / Oscar Bayona / Arxiu

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Alba Díaz

Jordi Torres Cusidó

Regió7

Manresa

L’eclipsi solar del 12 d’agost serà un dels grans fenòmens astronòmics de l’any i es podrà observar des de Catalunya. En aquest directe seguirem minut a minut l’evolució de l’eclipsi, amb les hores clau, les millors zones per veure’l, el temps que farà i les imatges del fenomen.

Consulta aquí tota l’actualitat i les recomanacions per observar l’eclipsi solar amb seguretat.

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