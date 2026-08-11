L'eina que et permet comprovar si algun obstacle et taparà la visió de l'eclipsi solar
Una web feta per un jove del Baix Llobregat simula el recorregut del Sol i la Lluna sobre l'espai que enfoques amb la càmera del mòbil
S’acosta l’eclipsi solar. Amb el fenomen astronòmic del segle a tocar, són molts els qui encara miren al cel indecisos, plantejant-se quina és la millor ubicació per no perdre’s ni un segon d’aquest espectacle natural. Per resoldre aquest problema, el dissenyador de 27 anys del Baix Llobregat Humbert Blanco ha creat una aplicació que indica la visibilitat de l’eclipsi a través de la càmera del mòbil i que també inclou un simulador en temps real que permet anticipar-se a l’arribada del gran moment. El jove va explicar en una entrevista a Next Llobregat que Eclipsi.info va ser inicialment concebuda "per resoldre un dubte personal", tot i que s'ha acabat convertint en una eina de servei públic.
Una visió del món real
Mitjançant l’eina Eclipsi.info, els usuaris poden fer un petit assaig de com serà el moment de l’esperat eclipsi solar. Només cal activar la càmera, situar-se al punt desitjat i comprovar sobre el món real el recorregut del Sol i la Lluna. Aquesta funcionalitat és essencial en cas de no tenir clar on es vol contemplar l’episodi, atès que permet comprovar si tindrem una visió completa durant tot el procés en els llocs triats. Per activar aquesta funcionalitat, cal obrir la pàgina web al telèfon mòbil, atès que necessita accedir a la càmera.
No només això, l’eina també proporciona el percentatge de l’eclipsi que serà visible des d’una localitat concreta. També mostra, en forma de simulació i amb un minutatge, com evolucionarà l’eclipsi segons la topografia del municipi triat.
El temps i recomanacions
Eclipsi.info també ofereix una previsió del temps i dels núvols, i de com poden afectar la visibilitat de l’eclipsi. Paral·lelament, disposa d’un localitzador de punts d’observació oficials i de miradors i cims idonis per contemplar el fenomen. Per posar-ho encara més fàcil, també inclou guies com la modalitat de «narrador», que detalla l’evolució de l’eclipsi i les claus necessàries per comprendre què passa al cel. També destaca per les reiterades recomanacions de seguretat, com ara les relacionades amb l’ús d’ulleres especials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Nina Bouraoui, escriptora: «Vaig aprendre més del món de la nit que anant a la universitat»
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a la Catalunya central? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
- Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu