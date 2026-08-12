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Una incidència elèctrica ha aturat l’operativa del Prat i provoca retards en desenes de vols

Aena assegura el subministrament s’ha recuperat i que el servei es restableix de forma “gradual”

Cues en una aerolínia a l'aeroport del Prat

Cues en una aerolínia a l'aeroport del Prat / Iñaki Martinez Azpiroz / Albert Segura

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Una incidència en l’alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l’operativa de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. El servei s’està restablint lentament i encara no ha estat normalitzat. A les 13.40 h s’han activat els procediments de contingència i l’operativa ha estat aturada 15 minuts. Així doncs, Aena ha assegurat en un missatge a ‘X’ a les 15.30 h que la fallada el subministrament elèctric de la torre de control s’havia recuperat i que les sortides i arribades s’estan operant “totes de manera gradual”. “La normalitat operativa es va recuperant progressivament”, apunten.

Fonts d’Aena han detallat a l’ACN que l’aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. En total, s’han fet 10 desviaments de 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l’any, en plena temporada alta.

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Les xarxes s’han omplert de missatges de passatgers queixant-se. Un d’ells, l’Enrique lamentava que el seu vol de Mallorca a Barcelona acumulava més de 3 hores de sortida i assegurava que no havia rebut gaire informació oficial. Una altra passatgera, la Raquel, ha explicat que han passat 2h30 a l’avió intentant sortir i que quan el pilot ha anunciat que s’havia restablert el servei ha tornat a fallar. També el Rémy ha lamentat que el seu vol sortia amb 2h25 de retard.

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