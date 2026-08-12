Una incidència elèctrica ha aturat l’operativa del Prat i provoca retards en desenes de vols
Aena assegura el subministrament s’ha recuperat i que el servei es restableix de forma “gradual”
Una incidència en l’alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l’operativa de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. El servei s’està restablint lentament i encara no ha estat normalitzat. A les 13.40 h s’han activat els procediments de contingència i l’operativa ha estat aturada 15 minuts. Així doncs, Aena ha assegurat en un missatge a ‘X’ a les 15.30 h que la fallada el subministrament elèctric de la torre de control s’havia recuperat i que les sortides i arribades s’estan operant “totes de manera gradual”. “La normalitat operativa es va recuperant progressivament”, apunten.
Fonts d’Aena han detallat a l’ACN que l’aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. En total, s’han fet 10 desviaments de 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts de l’any, en plena temporada alta.
Les xarxes s’han omplert de missatges de passatgers queixant-se. Un d’ells, l’Enrique lamentava que el seu vol de Mallorca a Barcelona acumulava més de 3 hores de sortida i assegurava que no havia rebut gaire informació oficial. Una altra passatgera, la Raquel, ha explicat que han passat 2h30 a l’avió intentant sortir i que quan el pilot ha anunciat que s’havia restablert el servei ha tornat a fallar. També el Rémy ha lamentat que el seu vol sortia amb 2h25 de retard.
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