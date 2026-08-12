La Lluna tapa totalment el Sol en un minut de foscor històrica
Amants de l’astronomia, turistes i curiosos es mobilitzen tant en la franja de totalitat com fora per presenciar-lo
ACN
Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys amb milers de persones pendents del cel, equipades amb les ulleres homologades per observar-lo amb seguretat. El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, ha mobilitzat amants de l’astronomia, turistes i curiosos, que s’han concentrat als punts amb millor visibilitat però també en altres indrets del país per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. La jornada ha estat marcada per l’expectació, els desplaçaments i una activitat especialment intensa a Ponent, a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, situats a la franja de totalitat.
A la franja de totalitat, la foscor sobtada ha estat el moment més esperat pels assistents, molts dels quals han arribat hores abans per tenir el millor lloc. Durant uns minuts, el cel s’ha enfosquit i la temperatura ha baixat, amb la reacció sorpresa dels qui ho han pogut viure directament. Un dels punts més multitudinaris per seguir-lo ha sigut el del port de Tarragona, amb capacitat per 18.000 persones, o l’esplanada de Mangraners a Lleida, que en podia rebre fins a 10.000.
En altres punts, en canvi, la presència de núvols ha obligat a seguir l’eclipsi de manera intermitent o fins i tot a conformar-se amb les imatges captades per altres observadors.
L’eclipsi també ha tingut impacte més enllà de l’observació astronòmica. Hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat han afrontat una jornada marcada per l’arribada de visitants. Molts restaurants propers als punts d’observació s’han quedat sense taula i han lamentat que aquest esdeveniment no hagi passat en un moment de temporada baixa turística, cosa que hauria revifat les reserves fora de l’estiu.
A més, les piscines municipals han notat un increment de visitants intentant passar la calor mentre es feia l’hora de l’eclipsi. Molts aficionats s’han desplaçat amb temps per tenir un lloc “privilegiat”, encara que signifiqués patir moltes hores de calor.
Tot i una gran presència del públic local, també s’han desplaçat a Catalunya turistes estrangers que han vingut expressament per presencial l’esdeveniment. L’eclipsi s’ha pogut segur des dels 23 punts d’observació però també en zones menys massificades com ara en parcs d’autocaravanes, en turons o fins i tot a alta mar.
A banda d’impacte econòmic, el fenomen també ha servit per reunir científics i experts internacionals en diverses jornades de divulgació que s’han fet arreu, especialment a l’Observatori de l’Ebre, la directora de meteorologia espacial de la NASA, Teresa Nieves Chinchilla, l'astronauta estatunidenca Ellen Baker o el Premi Nobel de Física 2019, l'astrònom suís Didier Queloz.
Des d’aquest punt, s’ha enlairat un globus sonda amb el qual s'analitzaran els possibles efectes de l'eclipsi, amb dades de cada minut. Els científics aprofitaran l'eclipsi solar total per fer recerca en camps com l'atmosfera, la ionosfera, la meteorologia o la biologia. Històricament, els eclipsis han permès descobriment com l'heli i la corona solar, o es va comprovar la teoria de la relativitat general d'Einstein és correcta.
Els desplaçaments s’han intensificat a la tarda amb trams de retencions fins a 12 quilòmetres a l’AP-7 i de 8 quilòmetres a l’A-2. En els dies previs, el moviment per seguir l’eclipsi es va notar especialment a les empreses per llogar vehicles que no donaven l’abast per cobrir l’alta demanda ja de per si elevada a mitjans d’agost.
Alhora, una incidència de senyalització a Castelldefels ha complicat la mobilitat als que volien anar al sud en trens. Les aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders han obligat Protecció Civil a activar en prealerta el pla Ferrocat. Diversos usuaris s’han queixat de les demores en trens que anaven molt plens i amb temperatures altes.
D’altra banda, durant tot el dia s’han repetit arreu del país les cues a les farmàcies i altres botigues per aconseguir ulleres homologades. Per exemple, a Lleida en poc menys de dues hores s'han exhaurit les 3.000 ulleres que s'han repartit gratuïtament al Palau de la Paeria i a l'oficina municipal de turisme, on a les 10 del matí mig centenar de persones feien cua per aconseguir-ne unes d'última hora. També a Tarragona s’han esgotat les ulleres de protecció que es repartien a les oficines de turisme municipals.
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