El dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi es tanca amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana
Tot i algunes retencions, Trànsit destaca que no hi ha hagut víctimes mortals ni accidents greus
ACN
El dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat "extraordinària" cap a les zones amb millors condicions per contemplar-lo. Segons el SCT, el trànsit de sortida es va incrementar prop d'un 7%, respecte al dia de referència de l'any passat. En la fase de retorn, es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les deu de la nit i les tres de la matinada. L'elevat volum es va concentrar principalment a l'AP-7. En alguns trams va haver-hi retencions i circulació lenta.
Trànsit ha remarcat que, tot i l'elevada pressió sobre la xarxa viària i les conseqüents retencions, "l'autopista no va quedar en cap moment completament col·lapsada ni interrompuda, i es va mantenir la circulació de manera continuada durant tot el retorn". No obstant això, sí que el temps de recorregut es va incrementar "significativament" i, de mitjana, es va situar aproximadament al doble d'un dia habitual.
Les afectacions es van allargar fins a les dues de la matinada, quan es va començar a normalitzar la situació progressivament.
El SCT també ha fet un balanç positiu de les limitacions i restriccions aplicades a la circulació de vehicles pesants, ja que van afavorir "una fluïdesa més gran de la circulació i van contribuir decisivament a absorbir una demanda excepcional que va superar àmpliament la que es registra en un dia ordinari".
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