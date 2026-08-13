Detectats quatre nous casos de pesta porcina africana, que eleva el total de positius fins als 379
Les captures de senglars dins la zona infectada superen les 10.650 des de l'inici del brot
ACN
La Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius.
Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 306 senglars dins la zona infectada (zona d'alt risc i zona de baix risc) i les captures totals en aquesta zona ja sumen 10.650 exemplars. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 884 efectius repartits entre 353 del grup d’intervenció.
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