Nadal admet el "col·lapse" a Rodalies per l'anada a l'eclipsi i creu que la comunicació del Govern va ser "inadequada"
El secretari de Mobilitat diu que l'oferta "era suficient" i que la tornada va ser "ordenada"
ACN
El Secretari per a la Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, ha admès aquest divendres un "col·lapse" a Rodalies en l'anada cap al sud el dia de l'eclipsi, però ha dit que la tornada "va ser ordenada". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Nadal ha afirmat que la previsió de trens "era suficient" però que no es va recomanar prou que la gent agafés el transport públic de forma esglaonada i la comunicació pública va ser "inadequada". "Molta gent es va concentrar entre les 16.30 i les 18.30 i es va produir aquest col·lapse", ha afirmat, afegint també que la situació es va complicar més per una incidència a les vies i el fet que en un tren s'accionés l'alarma.
"Hauríem d'haver donat informació adequada", ha admès Nadal, assegurant que la crida a desplaçar-se de forma esglaonada es va concentrar sobretot en el "transport privat", i no en els trens.
Segons Nadal, s'hauria d'haver informat de la previsió de trens, de quins portaven doble composició i quina capacitat tindrien, "insistint molt en fer l'anada escalonada". "No es va fer", ha admès, contraposant el transport públic amb el privat.
Pel que fa a la tornada des de Tarragona, Nadal ha defensat que es va fer "ordenadament" i que el Govern va decidir en coordinació amb els Mossos i Rodalies tancar l'estació per evitar problemes.
A més, ha afirmat que "es va donar instrucció a Renfe que si no hi havia prou trens es posessin busos". En tot cas, els busos no van caldre i finalment hi va haver un comboi extra a última hora de la matinada que va funcionar com a "tren escombra".
Nadal ha insistit en l'entrevista que al seu "entendre" la previsió de trens era la correcta però que "no va funcionar com havia de funcionar perquè la gent no va arribar a l'hora o va anar en condicions infrahumanes, o no correctes per a un transport públic". "La previsió era la suficient, però el funcionament no va ser el correcte", ha remarcat.
En aquest sentit, ha assegurat que es van portar tres trens de la línia R11 -la que va fins a Portbou- cap al corredor sud, i es van posar més de 20 trens en composició doble, a més d'un especial que sortia des de Tortosa. Nadal ha dit que alguns dels trens que van sortir de Tortosa ho van fer gairebé "buits", i ha assenyalat que si bé la previsió era que molta gent es desplacés a l'Ebre, la majoria van optar per quedar-se a Tarragona.
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