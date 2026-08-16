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Catalunya manté el pla Inuncat en fase de prealerta per pluges intenses aquest diumenge a la tarda

El 112 va gestionar ahir un total de 176 comunicacions, la majoria al Ripollès, Baix Llobregat i el Segrià

Els Bombers retirant un arbre caigut a causa del temporal d'aquest dissabte

Els Bombers retirant un arbre caigut a causa del temporal d'aquest dissabte / Bombers

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ACN

Barcelona

Protecció Civil ha finalitzat aquesta matinada l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per les pluges intenses, que es manté en prealerta. La previsió de pluges intenses, de prop de 20 l/m2 en 30 minuts, es manté al terç nord-oest de Catalunya i a partir d'aquest diumenge al migdia es concentraran al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.

Fins a les 21 hores, el 112 ha gestionat 176 comunicacions que han generat 103 incidents relacionats amb les pluges. La majoria de les trucades s’han originat al Ripollès (19%), el Baix Llobregat (16%) i el Segrià (15%). Per municipis, Abrera (20 trucades) i Corbins (17).

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Les principals superacions del llindar d'intensitat de pluja en les darreres hores han estat a Artés (Bages), on han caigut 30,1 l/m2 en 30 minuts, a Sant Pau de Segúries (Ripollès) amb 29,2 l/m2 i a Muntanyola (Osona) amb 21,6 l/m2.

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