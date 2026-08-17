Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A nou anys després
Familiars i supervivents presents a l'acte demanen "saber la veritat": "Fins que no se sàpiga no hi haurà final"
Laura Busquets (ACN)
Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17-A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill amb presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils.
Una de les supervivents que aquell dia era a les Rambles, Iolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen "saber la veritat": "Fins que no sapiguem tota la veritat no hi haurà final". Per la seva banda, l'alcaldessa, Sílvia Orriols, ha dit que després de nou anys "hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net". L'homenatge ha comptat amb l'acompanyament musical de la flauta travessera d'Anna Guitart.
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