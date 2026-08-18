El Govern ha fet 195 inspeccions en residències des de l’inici de l’estiu
La patronal ha sol·licitat a la Generalitat un pla d’ajudes per als geriàtrics que vulguin actualitzar la climatització / No hi ha una xifra de les sancions perquè els casos "es troben en fase de valoració"
Pau Lizana Manuel
El Departament de Drets Socials ha portat a terme des de començament d’estiu –entre l’1 de juny i el 10 d’agost– 195 inspeccions en residències de gent gran. En aquest número s’engloben les actuacions rutinàries dels equips de la conselleria, que han de portar a terme almenys una inspecció a l’any per cada centre per complir la normativa, i també aquelles que es faran arran de queixes d’usuaris o residents. De moment, Drets Socials no té una xifra sobre les sancions perquè els casos "es troben en fase de valoració individual", però asseguren que en els mesos de calor les inspeccions "inclouen la comprovació de les mesures destinades a mantenir el confort tèrmic" i a detectar incidències associades als episodis de calor.
Les inspeccions, per norma general, no es limiten a les zones comunes de les residències, tot i que la normativa no especifiqui com hagin d’estar climatitzats passadissos i habitacions més enllà d’aquests 27 graus centígrads màxims que es poden registrar en el conjunt del centre. En cas de detectar alguna infracció, els equips de Drets Socials "fan seguiment" i es requereixen les "mesures correctores corresponents", segons expliquen a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, fonts de la conselleria. Moltes vegades, aquestes mesures passen per la instal·lació provisional de ventiladors o de pingüins, però que han de córrer a càrrec de la mateixa residència.
Desigualtats entre centres
La directora de la patronal ACRA, Cinta Pascual, explica que ha sol·licitat a la Generalitat un nou protocol d’ajuda perquè les residències que ho sol·licitin puguin fer front directament a les despeses d’actualització dels sistemes de climatització.
De moment, la petició no ha tingut resposta, tot i que Pascual admet que la seva consulta ha arribat en mal moment per l’època de vacances i pel relleu a la conselleria, que ara encapçala Raúl Moreno després de la sortida de Mònica Martínez Bravo. "Quan tornem de vacances, ens tornarem a posar a treballar", explica. La idea és que aquells centres de persones grans "que en tinguin ganes, però no els recursos", puguin accedir a algun tipus de prestació per renovar els seus electrodomèstics.
El vicepresidenta del Col·legi de Treballadores Socials de Catalunya, Alfred Rivera, adverteix que són especialment les residències petites i les privades les que tenen més dificultats per climatitzar els seus centres i demana protocols com el proposat per ACRA per ajudar. "En aquestes petites residències privades que no tenen ni infraestructura ni prou ingressos és on més problemes poden trobar-se amb la calor", afirma Rivera, que demana que qualsevol normativa o protocol que s’aprovi al respecte sigui "uniforme" perquè no es generin més desigualtats segons el tipus de residència.
També en ascensors
Mentre s’acaben de quadrar els diversos plans de futur, Rivera recorda la importància de formalitzar per escrit qualsevol queixa davant de la residència o davant la Generalitat perquè aquests problemes es puguin detectar i resoldre en el menor temps possible. "La gent crida molt i escriu poc", exemplifica el vicepresident dels treballadors socials catalans. "Si tothom que es queixa ho hagués fet per escrit, ja hauria canviat alguna cosa", assegura convençut. En aquest sentit, Rivera assegura que no ha rebut pràcticament queixes per temperatura, més enllà d’episodis concrets en què els sistemes de climatització de la residència han fallat. Confirma aquesta tendència Pascual, d’ACRA, que explica que ha rebut menys queixes que en anys anteriors, malgrat que ha detectat un repunt d’entre el 10% i el 15% dels incidents relacionats amb la calor als seus centres.
No es tracta únicament d’afeccions a la salut dels residents, sinó també d’incidències tècniques com les avaries que poden produir-se en ascensors o en altres electrodomèstics, especialment a les residències més antigues. Pascual assegura que el protocol propi que van desplegar l’any passat als geriàtrics, que passa per climatitzar espais comuns i passadissos –i adaptar habitacions amb ventiladors–, ha funcionat bé i no està preocupada per les temperatures perquè han anat solucionant les incidències. Ara treballen per actualitzar de nou el seu protocol davant la pujada de les temperatures nocturnes.
El problema arriba a les cases
Rivera assenyala un últim problema relacionat amb la calor i les persones grans: l’adaptació dels habitatges particulars al clima. El vicepresident dels treballadors socials catalans afirma que el gruix de la gent gran fa vida als seus pisos de tota la vida, que moltes vegades no estan adaptats a les intenses onades de calor registrades aquest any. "Fins ara no ho teníem en compte perquè no feia aquesta calor tan salvatge, així que aquí hi haurà problemes", exposa Rivera, que afirma que la calor ja és un factor determinant en la desigualtat entre persones grans.
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