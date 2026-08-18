Mor als 80 anys Ernest Sena, exdirector de l'Institut Català de Finances i ex síndic de Comptes
Nascut a València, va ser el primer director general d'Economia del País Valencià
ACN
Ernest Sena i Calabuig ha mort aquesta matinada a València, la seva ciutat natal, a l'edat de 80 anys, segons ha informat la Sindicatura de Comptes en un comunicat. El 1993 Sena va assumir la direcció general de l’Institut Català de Finances, càrrec que va exercir fins al 2004. Posteriorment, el Parlament el va elegir com a síndic de Comptes de la Generalitat, entre 2005 i 2011, a proposta de CiU. Nascut a València l'any 1946, Sena havia estat el primer director general d'Economia del País Valencià. Des de jove havia estat molt vinculat al moviment valencianista. Va militar i va formar part de la Unió Democràtica del País Valencià, i va ser impulsor i editor del setmanari 'Valencia Semanal'.
Ernest Sena va cursar estudis de peritatge mercantil i professorat mercantil a l’Escola Superior de Comerç de València. Des de ben jove va contactar amb el moviment valencianista després de constatar el conflicte lingüístic que hi havia al seu entorn. En aquest entorn, va començar a militar i va formar part de la Unió Democràtica del País Valencià. També va dirigir el servei d’estudis de la Borsa de València.
A Barcelona es va llicenciar en Ciències Econòmiques, Polítiques i Comercials. Un cop llicenciat, a partir dels anys setanta va treballar a Banca Catalana i com a responsable de la secció d'Economia del Correo Catalán. Posteriorment, va assessorar en temes financers el govern de la Generalitat, on assumiria la direcció general de l’Institut Català de Finances.
En un comunicat, la Sindicatura de Comptes ha expressat el seu condol a familiars i amics.
Per a Rull, un "patriota exemplar al servei del país"
El president del Parlament, Josep Rull, ha definit Sena com un "patriota exemplar" que va posar-se "al servei del país i de la seva gent". "Un valencià amb mirada nacional, humanista i un alt compromís social", recorda Rull en un missatge al seu perfil a 'X'.
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